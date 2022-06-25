Yoğurt kürü tarifi: Uyurken bile yağ yakan yoğurt kürü tarifi

Kilo vermek ve yağ yakmak oldukça zorlu bir süreçtir. Kilo verme çabaları çoğu zaman sonuçsuz kalabilir. Hatta yanlış diyetler sonrasında kilo vermek yerine kilo aldığınızı bile görebilirsiniz. Çabalarınız her seferinde umutsuzlukla sonuçlanıyorsa farklı ama etkili desteklerden yararlanmanız şart. Bugün kilo vermek isteyen ve başarılı olamayanlar için harika bir tarifle geldim. Oldukça iddialı bir zayıflama kürü olan Yoğurt Kürü, uyurken bile zayıflatmayı hedefliyor.

Yağ Yaktıran Yoğurt Kürü Nasıl Hazırlanır?

Zayıflama kürü malzemeleri

3 yemek kaşığı yoğurt ( Ev yoğurdu olursa daha iyi olur)

Yarım limon suyu

1 çay kaşığı pul biber

Zayıflama kürü nasıl hazırlanır?

Bir kaseye yoğurdu alın. Yoğurdun üzerine taze sıkılmış limon suyunu ekleyin ve pul biberi ilave edin. Karıştırın . Siz uyurken bile yağ yaktıran kür hazır.

Nasıl uygulanır?

Hazırladığınız karışımı yatmadan 30 dakika önce tüketin. Yedikten sonra başka bir şey tüketmemeye özen gösterin. 2 hafta boyunca her gece uygulayın ve 2 gün ara verin. İhtiyaç duyarsanız 2 hafta daha tekrarlayın. Her iki haftadan sonra 2 gün ara vererek küre devam edebilirsiniz.

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