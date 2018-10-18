Yoğurdu plastik kapta mayalamayın

Yoğurt yapmak için, kaynatıp sütü plastik bir kap içine döküyoruz. Bu süt o sırada 100 santigrat derecededir ve kaynayan su demektir. 100 santigratta plastik malzemenin bir kısmı çözünür, sütün içine geçer.

Ayrıca yoğurdun içindeki asit de plastik malzemenin üretildiği maddeleri çözüyor. Bunlar da yapacağımız yoğurdun içine geçiyor. Onun için kesinlikle yoğurt mayalamak için plastik malzeme kullanılmamalı. Plastik kaplarda satılan yoğurtlara temkinli yaklaşılmalı.

Renkli plastik poşetler de sağlık açısından zararlı. Özellikle siyah poşetlere yiyecek koymamalısınız. Plastik poşetlerin ne denli kalitesiz ve zararlı olduğunu kötü kokusundan anlarsınız. Islak bir mendille sildiğinizde mendile boya vermesinden de anlayabilirsiniz.