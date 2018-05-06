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Yine tarih yazdılar... Avrupa'da çifte zafer

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül ve Soner Demirtaş, altın madalya kazandı.

06 Mayıs 2018 Pazar 21:32
Yine tarih yazdılar... Avrupa'da çifte zafer

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde organize edilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Soner Demirtaş, serbest stil 74 kilo finalinde Fransız Zelimkhan Khadjiev ile karşılaştı.

Milli güreşçi, minderden 2-0 galip ayrıldı ve üst üste 3. kez altın madalyanın sahibi oldu. Soner, büyük sevinç yaşarken, şampiyonluk turunu Türk bayrağıyla attı. 74 kiloda üçüncülüğü ise Marquez ve Belaruslu Andrei Karpach aldı.

BİR ALTIN DA TAHA AKGÜL'DEN!

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi yenerek altın madalya kazandı.

ERDOĞAN'DAN KUTLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Soner Demirtaş'ı kutladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Demirtaş'a bir telgraf göndererek, tebriklerini iletti.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 21:32
  1. Rusya
  2. Avrupa Güreş Şampiyonası
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Soner Demirtaş
  5. Taha Akgül

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