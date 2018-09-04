Yine mi uyku tutmadı?

Hemen herkesin zaman zaman çektiği sıkıntı bu ve çok yaygın. Her geçen gün katlanarak artan bir illet. “Uykum sıçradı..” “Yine dün gece koyunları saydım durdum fayda etmedi” diyoruz.. Tedavi gerek.



Tedavi edilmediğinde depresyona veya uyuşturucu madde bağımlılığına bile yol açabiliyor.

Baktınız uyuyamıyorsunuz, yataktan kalkın. Yatağın sizde uyuyamama kaygısıyla aynı anlama gelmesini engelleyin.

Koyun saymak gibi komikliklere sapmayın. Yatağa uykunuz geldiğinde gidin ve uykunuz kaçarsa yüksünmeden tekrar kalkın.

Yakınınızda tik tak'larını duyduğunuz, ses çıkaran bir saat veya benzeri şeyleri bulundurmayın.

Gece çok fazla fiziksel aktivite gerektirecek işler yapmaktan kaçının. Bu, uykuyu engelleyen otonom sinir sisteminizi harekete geçirecektir.

Uyumadan önce kahve, çikolata gibi uyarıcı etkisi bulunan maddeler almayın. Kahvedeki kafein bir tür uyuşturucudur ve sizi uyanık tutar. Hele alkol alanların gece yarısı uyanma problemi yaşamaları çok normaldir. Alkol beyin ve vücud dengesini bozan bir maddedir.

Akşam hafif şeyler yemelisiniz, sebze meyve gibi. Eğer gece uyanırsanız, buzdolabının yolunu tutup bir şeyler atıştırmaktan kaçının.

Uyku saatinizi düzenleyin. Aksamalara meydan vermeyin.



Kayısı (prunus armeniaca) sinir zafiyetini giderir. Uykuyu rahatlatır. Beyin yorgunluğunu geçirir. İştah açar ve hazmı kolaylaştırır. Nekahat devresini kısaltır. Raşitizmde faydalıdır. Kansızlığı tedavi eder. Kabızlığı giderir. Yüz ve boyunlara tazelik ve güzellik verir.