Yine 'Levent Gök'lüğünü yaptı! PKK/YPG'ye operasyon sinyali veren Erdoğan'ı hedef aldı

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatları ile sınır ötesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbeler vurulmuş ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Suriye'nin kuzeyinde barınan hain teröristlere yönelik yeni operasyon sinyalleri vermişti.

Muhalefet rahatsız oldu

Muhalefeti rahatsız eden operasyon mesajıyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Suriye'de terör hedeflerine yönelik başlatmayı planladığı harekata karşı çıkarak, "Buradan Avrupa Birliği'ne (AB), Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonuna seslenmek istiyorum. Bizler kendi ülkemizde demokratik sistemin yeniden inşası için mücadelemizi veriyoruz. Seçimlerden sonra demokrasisi gelişmiş, Avrupa Birliği normlarını uygulayan, yurtta ve dünyada barışı savunan bir Türkiye göreceksiniz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tuttu

Son olarak CHP'li bir isim daha skandal açıklamalarda bulundu. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki işgalinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tuttu

Halk TV yayınında konuşan Gök, "Terör koridorunu dağıtmak üzere operasyon yapıldı diyeceklerdir" sözlerine üzerine, "Zaten yıllardır problem devam ediyor. Nedeni de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kontrolün verilmesine neden olan Erdoğan'dır. Beşşar Esed'in kontrolündeyken kontrolün oraya verilmesini sağlayan kişi bizzat Erdoğan'dır. O yüzden bu sözleri söyleme hakkı yoktur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak söylüyoruz, 'Esed'le oturup konuşup oradaki sorunları çözün' diyoruz" ifadelerini kullandı.