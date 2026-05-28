Aziz Yıldırım’ın anlaştığı golcü belli oldu! Efsane forvet gümbür gümbür geri geliyor
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 2 santrforla görüşme halinde olduklarını belirtmişti. Bu isimlerden biriyle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme getirildi.
HT Spor'da yer alan habere göre Aziz Yıldırım, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı. Yıldırım'ın başkan seçilmesi durumunda Kosovalı santrfora yeniden Fenerbahçe formasını giydireceği iddia edildi.
Vedat Muriqi, Temmuz 2019'dan Eylül 2020'ye kadar giydiği Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 17 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.
