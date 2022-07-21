Yine CHP yine şaibe! Yer Burdur adrese teslim budur

CHP'li Ali Orkun Ercengiz'in Başkanlığını yaptığı Burdur Belediyesi, iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği hizmeti alımı için 26 Haziran'da ihaleye çıktı. Belediye açık ihale yerine, kamu ihale kanununun deprem, afet, salgın hastalık gibi durumlarda yapılmasını öngördüğü pazarlık usulünü tercih etti. İlk ihaleye tek firma olarak girenn Meda İş Güvenliği Merkezi Çevre Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bir yıllık hizmet alımı için önce 690 bin, sonra da 650 bin lira teklif verdi. Belediye firmanın verdiği teklifleri 513 bin 60 liralık yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle ihaleyi iptal etti. Meda şirketi karara itiraz etti.

İtiraz süresini beklemeden ikinci ihale

Belediye, 10 günlük itiraz süresini beklemeden 6 Temmuz'da ikinci ihaleye çıktı. Pazarlık usulü yaptığı bu ihaleye Fatma Balyemez'e ait Meda şirketi ile Burdur Belediyesi eski başkanı CHP'li Nejdet İlgün'ün oğlu Amaç İlgün'ün şirketi Amaç Burdur İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Danışmanlık Özel Sağlık Hizmetleri Medikal İnşaat Sanayi katıldı. Meda Şirketi 690 bin lira teklif verince, ihaleyi 477 bin 540 lira teklif veren Amaç İlgün'ün şirketi kazandı. İlk ihalenin iptal edilerek, itiraz süresi beklenmeden yeniden ihabe yapılması ve eski başkanın oğlunun kazanması, 'adrese teslim ihale' yorumlarına neden oldu.

7 yıldır ihalesiz alıyordu

Savcılığa başvuran Fatma Balyemez, kendilerinin kazandığı ilk ihaleyi sebepsiz yere iptal eden belediyenin, adrese teslim ihale için pazarlık usulünü tercih ettiğini öne sürdü. Burdur Belediyesi'nin aynı işi 7 yıldır Amaç İlgün'ün firmasına muhammen bedelin üzerinde olmasına rağmen ihalesiz verdiğini vurgulayan Balyemez, "Şikayetlerimiz üzerine ilk defa EKAP'tan resmi ihale yaptılar. Yine bizde kalan ihaleyi iptal edip yandaşlarına verdiler. Halbuki idari ve teknik şartnamede 'sınır değerin altında kalan teklifler reddedilir' ibaresi var. Yaklaşık maliyet diye bir kelime bile geçmiyor. Devlet bu gibi tartışmaların yaşanmaması için zaten 21/f ihalelerinde resmi bir üst limit sınırı belirlemiş. Hiç bir bahane bulamayınca keyfi bir şekilde ekmeğimizle oynuyorlar. Herkes ekmeğinin mücadelesinde. İhaleyi sebepsiz bir şekilde feshedip farklı bir firmaya veren yetkililer hakkında görevi kötüye kullandıklarından bahisle soruşturma yapılarak haklarında kamu davası açılmasını talep ediyoruz" dedi

Balyemez ayrıca idari olarakta itiraz ettiklerini ve oradan gelecek cevabın ardından Kamu İhale Kurumu'na (KİK) da itiraz edeceklerini söyledi.