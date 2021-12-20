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Aktüel Yılmaz Yalçıner ağabey için hatim duası
Aktüel

Yılmaz Yalçıner ağabey için hatim duası

7 Aralık’ta Hakk’a yürüyen gazetemizin emektar yazarlarından Yılmaz Yalçıner ağabey için dün Türkiye Yazarlar Birliği’nin (TYB) ev sahipliğinde hatim ve dua merasimi gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 11:23:00 -
Yılmaz Yalçıner ağabey için hatim duası

HABER MERKEZİ

Ömrünü hakikat mücadelesine adayan ve kalemini milletin menfaatleri doğrultusunda kullanan Yalçıner’i sevenleri unutmadı. Yılmaz Yalçıner için TYB’de hatim ve dua mevlidi düzenledi. Yılmaz ağabeyin sevenleri, okurları ve yakınları önce Ayasofya’da buluşarak öğlen namazını eda etti. Akabinde ise TYB’nin Sultanahmet’teki genel merkez binasına geçildi ve hatim duasına iştirak edildi.

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