Yılmaz Yalçıner ağabey için hatim duası
7 Aralık’ta Hakk’a yürüyen gazetemizin emektar yazarlarından Yılmaz Yalçıner ağabey için dün Türkiye Yazarlar Birliği’nin (TYB) ev sahipliğinde hatim ve dua merasimi gerçekleştirildi.
HABER MERKEZİ
Ömrünü hakikat mücadelesine adayan ve kalemini milletin menfaatleri doğrultusunda kullanan Yalçıner’i sevenleri unutmadı. Yılmaz Yalçıner için TYB’de hatim ve dua mevlidi düzenledi. Yılmaz ağabeyin sevenleri, okurları ve yakınları önce Ayasofya’da buluşarak öğlen namazını eda etti. Akabinde ise TYB’nin Sultanahmet’teki genel merkez binasına geçildi ve hatim duasına iştirak edildi.