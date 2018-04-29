Yılmaz Vural'dan maç sonu değerlendirmesi: Eskişehirspor bu ligde yaşamaya devam edecek!

Eskişehirspor, ligin 33. haftasında sahasında Boluspor ile 89. dakikada atılan gol ile 2-2 berabere kalarak çok önemli 1 puan aldı.



Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural,



"Tabii ki mutluyuz. Koca bir çınar en azından yerlerde sürünmesine oyuncular, taraftarlar ve biz müsaade etmedik. Hep beraber birlikte olduk. Çok güzel bir atmosfer. Her zaman olduğu gibi o büyük Eskişehirspor taraftarının son dakikaya verdiği destekle taraftarın takıma ne kadar büyük katkı sağladığını gösterdik. Maç bitmeden hiçbir şey olmaz. Yani futbol garip bir oyundur. Akışa bakacak olursak iyi oynadık. Baskı sonucu ilk 45 dakika yorulduk. İki takımın da 4'er pozisyonu var. Baskı yaparken dönüşü yapamadık ve eksik yakalandık çok basit bir gol yedik. Buna rağmen çözülmedik. Olmak veya olmamak meselesiydi. Allah yardım etti, rakibimizin de kaybettiği haberi bize gelince güzel bir sonuç oldu. Eskişehirspor’un tüm sene boyunca çektiği çile sona erdi. Eskişehirspor bu ligde yaşamaya devam edecek. Ama ben uyarıyorum camiayı. Hiç kolay değil. Daha tehlikeyi atlatmadık ama nefes alacak derecede ayağa kalktık. Koşmak için de tüm Eskişehir’in destek vermesi lazım" dedi.