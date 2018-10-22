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Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a çağrı: Ya bir duyun ya, Fenerbahçe'de ben olsam...

Teknik direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe'deki son durumu değerlendirirken başkan Ali Koç'a da seslendi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 13:33
Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a çağrı: Ya bir duyun ya, Fenerbahçe'de ben olsam...

Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, TRT Spor'da yayınlanan 'Spor Bahane' adlı programa konuk oldu.

Programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Yılmaz Vural, Fenerbahçe'ye teknik direktör olmak istediğini vurguladı.

Sosyal medyada da yankı bulan konuşmada Yılmaz Vural şu ifadeleri kullandı:

"Geldiğimde 32 yaşındaydım, şimdi 65 yaşındayım. Ya bir duyun ya! Sağır mısınız nesiniz? Ne olacak kardeşim? Fenerbahçe'de ben olsam, Rize yenerse sondan ikinci olacağım, bundan aşağısı yok. Bir merak etmiyorsunuz beni..."

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 13:33
  1. Rize
  2. Yılmaz Vural
  3. Fenerbahçe
  4. Teknik direktör

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