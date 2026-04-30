Kadın - Aile
Salamura işleminden geçse bile... En sağlıklı zeytin açıklandı: Siyah mı yeşil mi tartışması bitti
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Salamura işleminden geçse bile... En sağlıklı zeytin açıklandı: Siyah mı yeşil mi tartışması bitti

Türk kahvaltı sofralarının en temel lezzetlerinden biri olan zeytindeki o siyah mı yeşil mi sorusu cevabını buldu.

Uzmanlar, son yıllarda dikkat çeken “mor zeytin”in, yani olgunlaşma sürecinin orta evresinde toplanan zeytinlerin, besin değeri açısından önemli bir alternatif olduğunu belirtiyor.

Yeşil ve siyah zeytin arasında bir geçiş formu olan mor zeytin, tam olgunlaşmadan hasat ediliyor. Bu sayede hem besin değerlerini koruyor hem de farklı avantajlar sunuyor.

En dikkat çekici özelliği, diğer türlere kıyasla daha düşük tuz oranına sahip olması. Salamura işleminden geçse bile tuz seviyesi daha dengeli kalıyor.

Bunun yanında vitamin, mineral ve özellikle güçlü antioksidanlar olan polifenoller açısından zenginliğini büyük ölçüde koruyor.

Polifenoller, vücutta serbest radikallerle savaşarak kalp ve damar sağlığını destekliyor. Mor zeytin ayrıca E vitamini bakımından da oldukça zengin.

Uzmanlara göre bu içerik, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlayabilir. Aynı zamanda sindirimi destekleyerek daha uzun süre tokluk hissi oluşturabilir.

Mor zeytin öne çıksa da yeşil ve siyah zeytin de sağlıklı beslenmede önemli bir yere sahip.

Yeşil zeytin: Daha yüksek su oranına sahiptir A vitamini açısından daha zengindir

Siyah zeytin: Daha yoğun ve olgun bir aromaya sahiptir Antioksidan içeriği yüksektir

Her iki türde de hidroksitirozol ve oleuropein gibi güçlü fenolik bileşenler bulunur. Bu bileşenler, hücreleri koruyucu etkileriyle bilinirken, kemik sağlığı ve ağrı mekanizmaları üzerinde de olumlu etkiler gösterebilir.

Beslenme uzmanları, zeytin seçiminden ziyade tüketim miktarının daha önemli olduğunu vurguluyor. Günlük ortalama 10–15 adet zeytin, sağlıklı bir beslenme düzeni için yeterli kabul ediliyor. Kilo kontrolü yapan bireyler için ise yeşil zeytin, daha düşük kalori ve tuz içeriği nedeniyle bir adım öne çıkabiliyor. Sonuç olarak, “hangi zeytin daha sağlıklı?” sorusundan ziyade, zeytini düzenli ve dengeli tüketmek sağlıklı yaşamın temel unsuru olarak öne çıkıyor.

