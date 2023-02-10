Yılmaz Özdil'den skandal iftira! Sende hiç utanma yok mu be adam

Sözcü gazetesinin yalan yazmayı alışkanlık haline getiren ismi Yılmaz Özdil, yine akıl almaz iftiralara imza attı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde 77 sahra hastanesi kurulmasına rağmen, Türkiye'nin sahra hastanesi bile kuramadığını iddia eden Özdil, lafı döndürüp dolaştırıp tarikatlara getirmeyi de ihmal etmedi. Özdil, maksatlı yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Sürpriz mi oldu bizim için bu kurtarma beceriksizlikleri? Liyakatsiz, yeteneksiz tiplerin devletin hayati kurumlarına doldurulduğunu bilmiyor muyduk? Tecrübeli uzmanların devredışı bırakıldığını, donanımlı profesyonellerin uzaklaştırıldığını, onların yerine tarikatların çöreklendiğini bilmiyor muyduk? Allah aşkına hatırlayalım, orman yangınlarına söndürme uçağı gönderemeyen zihniyet, deprem bölgelerine kurtarma helikopteri gönderebilir mi? Allah aşkına hatırlayalım, herkes evinde otururken, üç kuruşluk tırışkadan bez parçasını, alt tarafı maskeyi dağıtmayı beceremeyen zihniyet, herkesin evi yıkılmışken ekmek dağıtabilir mi? Gata’yı kapattıklarını bilmiyor muyduk? Tee İsrail’den gelen yardım ekipleri, tee İspanya’dan gelen yardım ekipleri deprem bölgemizde bizden önce sahra hastaneleri kurarken, bizim sahra hastanesi kuramıyor olmamız tuhaf mıdır?"