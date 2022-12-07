Yılmaz abiyi dualarla yâd ediyoruz

İslam’ı dava edindiği ömrünü keskin mücadelelerle geçiren gazetemizin emektar isimlerinden Yılmaz Yalçıner, vefatının birinci sene-i devriyesinde rahmetle ve dualarla yâd ediliyor. 1963 yılında başladığı gazetecilik mesleğinde daima doğruyu yazan Yalçıner, Üstad Necip Fazıl Kısakürek ile temas etmenin yanı sıra Sebil Dergisi Yazı İşleri ekibinde yer alarak Üstad Kadir Mısıroğlu ile yol arkadaşlığı yaptı. 12 Eylül darbesine tepki olarak 1980 yılında 3 arkadaşı ile birlikte uçak kaçırma teşebbüsünde bulunduğu gerekçesiyle ömrünün 11 yıl 7 aylık süresini cezaevinde geçiren Yalçıner, 7 Aralık 2021’de böbrek yetmezliğine bağlı gelişen rahatsızlıklar sebebiyle 75 yaşında vefat etti. Yılmaz Ağabey’in naaşı Hekimbaşı Mezarlığı’na medfun bulunuyor.

“Akit'e müteşekkirim” demişti

Diyarbakır Cezaevi’nde işkence ve zulümlerle geçen günlerinin ardından 1991 yılında tahliye olan Yalçıner, zindan süreci sonrası Cuma dergimizde vazife başı yaptı. Yalçıner, gazetemizde de büyük ilgi gören “Arşiv” ve “Evim Evim Güzel Evim” sayfalarını yayına hazırladı. Yalçıner, o günleri şöyle anlatmıştı: “(Cezaevinden) dışarıya çıktığımda hemen herkesin ‘bir vebalı görmüşcesine benden kaçtığı’ dönemde Cuma dergisi, hemen ardından Vakit ve Akit mesleğime dönmeme vesile oldu. Müteşekkirim. Çeyrek asrı aşkın bu çatı altında, yazdım, çizdim...”