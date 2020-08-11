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Ekonomi

Yıllık izin kıdem süresine bağlı mı?

Emeklilik ve sosyal güvenlik uzmanı Murat Özdamar, "Yıllık izin kıdem süresine bağlı mı?" sorusunu yanıtladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 09:52:00 -
Yıllık izin kıdem süresine bağlı mı?

¥ Soru: Bir şirkette 6 sene çalıştıktan sonra ayrıldım. Geçen yıl aynı şirkette tekrar işe başladım. İşveren bana kaç günlük yıllık izin vermek zorunda. Metin K.

¥ Cevap: Yıllık izin sürelerinin hesabında işyerindeki kıdem süresine bakılır. İşçinin aynı işverenin değişik zamanlarda da olsa aynı işyerinde ya da değişik işyerlerinde geçen kıdem süresi birleştirilerek yıllık izin süresi hesaplanır. Bu kural 4857 sayılı İş Kanunu 54 üncü maddede özel olarak düzenlenmiştir. İş Kanunu’nun bu emredici hükmüne göre işyerindeki kıdeminiz 5 yıldan fazla 15 yıldan az olduğu için yıllık izin hakkınız 20 gün olacaktır. Ayrıca kıdemi 5 yıldan az bile olsa 18 yaşından küçük işçilerle 50 yaşından büyük işçilere en az 20 gün yıllık izin kullandırılması da yasanın hükmüdür.

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