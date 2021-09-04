Yıllık enflasyon yüzde 19.25

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ağustos itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 15.78, yurt içi üretici fiyatları yüzde 31.34 arttı.

Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1.12, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2.77 artış kaydetti. TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına nazaran yüzde 11.65, geçen yılın aynı ayına nazaran yüzde 19.25 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2020’ye kıyasla yüzde 28.51, 2020 Ağustos ayına kıyasla yüzde 45.52 artış gösterdi

Fiyatı artan ve azalan ürünler

Geçen ay fiyatı en çok artan ürünler salatalık, kabak ve limon; en çok düşen ürünler çocuk tişörtü, patates ve domates oldu.

Ekonomistler, ağustos ayında baz etkisi nedeniyle düşüş beklenen yıllık enflasyonun piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşmesinde gıda ve güçlü turizm sezonu kaynaklı hizmet fiyatlarındaki artışın etkili olduğunu belirtti.

Vergi indirimi işe yaradı

Finans analisti Haluk Bürümcekçi, mobilya ve ÖTV indirimi nedeniyle araç satın alımı ile görsel-işitsel sistemler gibi gruplarda enflasyonun geçen yılın altında kaldığını ifade etti. Bürümcekçi, “Geçen ay enerji grubunda yüzde 0.6 artışla önceki yılın yüzde 1.3 fiyat artışının altında bir gelişme izlendi. Giyim fiyatları mevsimlik değişiminin, yüzde 3.1 azalışla geçen yılın yüzde 2.1 azalışının üzerinde olması da yıllık enflasyonu aşağı çekti. Böylece yıllık TÜFE önceki ayki yüzde 18.95 seviyesinden yüzde 19.25’e yükseliş gösterdi. Bu ise Nisan 2019’dan beri görülen en yüksek enflasyona işaret etti” diye konuştu.

Yüksek seyir devam edecek

Gıda enflasyonunu hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıdanın yukarı taşıdığını aktaran Bürümcekçi, şunları söyledi:

“Kısa vadede tedarik zincirlerindeki aksamanın arz üzerine getirdiği kısıtlamalarla küresel çapta petrol ve emtia fiyatlarının yüksekliğini korumasının olumsuz yansımaları görülmeye devam etmektedir. Buna ek olarak ekonomik aktivite ve iç talebin üçüncü çeyrekte de gücünü koruması üretici fiyatlarında gözlenen artışın tüketiciye daha fazla yansıtılması olasılığını artırmaktadır. Buna karşılık kur sepetinin son iki ayda yüzde 5’in üzerinde gerilemesi ve yıllık değişiminin yüzde 13 civarına inmesi, bu faktörün çekirdek enflasyon üzerinde aşağı yönlü etkide bulunabileceğini göstermektedir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son yatırımcı toplantısında belirttiği üzere eylül sonuna kadar uzatılan hizmet sektörlerindeki KDV indiriminin tekrar uzatılması yönünde bir eğilim olursa buradan gelebilecek 0.5-1.0 puan arası yukarı yönlü etki de gözlenmeyebilir. Dolayısıyla TL’de ani değer kaybının gözlenmediği durumda bile enflasyonun önümüzdeki iki aylık dönemde yüksek seyrini koruyacağını, düşüşün ise ancak son iki ayda görülebileceğini düşünüyoruz. Enflasyonda yılın en iyi ihtimalle yüzde 17-18 aralığında bitirmesi beklenebilir.”