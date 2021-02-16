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Yaşam Yıllarca sigortasız çalıştırdı dava açınca öldürdü
Yaşam

Yıllarca sigortasız çalıştırdı dava açınca öldürdü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir dolmuş sahibi, uzun süre sigortasız çalıştırdığı şoförünü dava açınca öldürdü.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 20:45:00 -
Yıllarca sigortasız çalıştırdı dava açınca öldürdü

Bursa'da yıllarca sigortasız çalıştırdığı için kendisine dava açan şoförünü öldüren dolmuş sahibi köy evinden dönerken polise yakalandı.

Sigortasız çalıştırdığı şoförünü öldürdü

Olay, saat 15.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi 225'inci Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Halil Muslu, uzun süre şoför olarak yanında sigortasız çalıştığı eski patronu dolmuş şoförü Seydi A.K.'ye kendisini sigorta yapmadığı için dava açtı.

Seydi A.K., bugün evinin önüne geldiği Muslu'yu dışarı çağırıp, davayı geri çekmesi için ikna etmeye çalıştı. Muslu ise olumsuz yanıt vererek, evine girmek istedi. Ancak Seydi A.K., tabancayla Muslu'ya 5 el ateş etti.

 

Kurşunlardan ikisi sırtına isabet eden Muslu, yere yığılırken Seydi A.K. kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halil Muslu, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavisi süren Muslu, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Katil zanlısı yakalandı

Olaydan sonra köyde bulunan evlerine gidip üzerini değiştirdiği öğrenilen cinayet zanlısı Seydi A.K. polis ekiplerince Otosansit Sanayi Sitesi'nin önünde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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