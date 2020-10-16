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Aktüel Yıllara meydan okuyan "anıt ağaçlara" özel bakım
Aktüel

Yıllara meydan okuyan "anıt ağaçlara" özel bakım

Elazığ'da "yaşayan tarih" olarak kabul edilen 200 ila 700 yıllık tescilli 29 anıt ağacın bakımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca özenle yapılıyor - Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinçci: - "Bu ağaçlara gözümüz gibi bakmalıyız. Bunlar bizlere emanet. Önceki nesillerden bizlere kaldı, bizden de sonraki nesillere emanet olarak kalacak"

Yeniakit Publisher
2020-10-16 12:06:43 -
Yıllara meydan okuyan "anıt ağaçlara" özel bakım

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da yıllara meydan okuyan 29 tescilli anıt ağaç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce özel bakımla korunuyor.

"Yaşayan tarih" olarak kabul edilen 200 ila 700 yıllık ağaçlar güçlendirilmesi için yılın belli zamanlarında budanıyor. Böcek ve hastalıktan korumak ve çürümelerini engellemek amacıyla ağaçların düzenli bakımları yapılıyor ve çevreleri düzenleniyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesince de ağaçların bakımı için özel bir ekip oluşturuldu.

Özel ekip, Bakanlığın çalışmalarının yanı sıra tescillenen anıt ağaçları ziyaret ederek eksiklerini belirleyip periyodik bakımlarını sürdürüyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinçci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün Türkiye genelinde anıt ağaçların bakımını yürüttüğünü belirterek Müdürlük olarak da bu çalışmalara düzenli olarak destek verdiklerini aktardı.

Pirinçci, "Elazığ’da 29 tescilli anıt ağacımız var. Bu ağaçlarımız tescilli olduğu için önem arz etmekte. Bu ağaçlara gözümüz gibi bakmalıyız. Bunlar bizlere emanet. Önceki nesillerden bizlere kaldı, bizden de sonraki nesillere emanet olarak kalacak." dedi.

Toplumdan da bu konuda hassasiyet beklediklerini dile getiren Pirinçci, anıt ağaçların birer emanet olduğunu vurguladı.

- "Her birine çocuğumuz gibi özen gösteriyoruz"

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünde görevli orman mühendisi Gökhan Demirel de beraberindeki özel ekip ile düzenli bir şekilde anıt ağaçların kontrolünü yaptıklarını anlattı.

Bu kapsamda Elazığ’ın Sugözü Mahallesi'ndeki yaklaşık 400 yıllık Doğu çınar ağacının bakımını yaptıklarını aktaran Demirel, "Ağacın kovuk bölgelerini çam katranı ve macunla kapattıktan sonra üzerine paslanmaz krom tel çektik, kovukların üzerine su dolmasın diye kapattık. Ağacın dallarının altını direklerle destekledik." diye konuştu.

Her ağaca ayrı ayrı özen gösterdiklerini söyleyen Demirel, her birinin ihtiyaçlarının farklı olduğunu aktardı.

Demirel, "Bütün ağaçlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Bakımını yaptığımız ağaçlar çok kıymetli. Her birine çocuğumuz gibi özen gösteriyoruz. Çünkü onlar bize atalarımızdan miras kaldı, bizden de inşallah gelecek nesillere miras kalacak olan varlıklarımız." ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan Hasan Hüseyin Adıgüzel ise ata yadigarı ağaçlara bakım yapılmasından memnun olduğunu belirterek, "Bakanlığımız bu ağaçların bakımını sürekli yapıyor. Ağacı buduyor, ilaçlıyorlar. Devletimiz sağ olsun." şeklinde konuştu.

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