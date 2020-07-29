Yıllar sonra o gerçeği açıkladı! Nurettin Sözen'den Zülfü Livaneli’yle ilgili bomba iddia

1989-1994 yılları arasında yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde İstanbul’u çöpe ve susuzluğa mahkum eden Nurettin Sözen, Sözcü’ye konuştu.

Sözen, Zülfü Livaneli'nin 1994 seçimleri öncesi kendisine "Benden belediye başkanı olur mu yahu? Benim için ideal belediye başkanı sizsiniz" dedikten 5-10 gün sonra nasıl aday olduğunu anlattı.

Sözen şunları söyledi:

“Bu arada benim yerime aday olan Zülfü Livaneli’yle ilgili bir olay yaşadım. 20 sene söylemedim artık söylememde bir sakınca yok. Abidin Dino'nun Bebek'teki cenaze töreninde yanıma Zülfü Livaneli geldi.

“Hocam birtakım dedikodular var benim aday olacağıma dair. Ben bir gün devlette çalışmadım, bir gün sivil toplum örgütünde çalışmadım, bir gün siyasi partide çalışmadım. Benden belediye başkanı olur mu yahu? Benim için ideal belediye başkanı sizsiniz” dedi. Bu sözden 5-10 gün sonra Karayalçın'a yakın bir milletvekilinin evine siyaset konuşmak için uzlaşmak için gittiğini öğrendim. Ve sonra o aday oldu.”