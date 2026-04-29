Yaşam Yılın belli döneminde akıyor! Türkiye'nin saklı cenneti
Yaşam

Yılın belli döneminde akıyor! Türkiye'nin saklı cenneti

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Çorum’un Kadıderesi köyünde bulunan ve 'Gümgüm' olarak da bilinen Susuz Şelale, yılın belli dönemlerinde akan suyuyla ziyaretçilerini etkiliyor. Kayaların arasında gizlenen ve mağara benzeri yapının içine dökülen şelale, doğal güzelliğiyle keşfedilmeyi bekliyor.

Çorum’da kayaların arasında saklı kalan Susuz Şelale, yılın belli dönemlerinde akan suyuyla görenleri hayran bırakıyor. Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kadıderesi köyünde bulunan "Gümgüm" olarak da bilinen Susuz Şelale, doğal güzelliğiyle görenleri mest ediyor. Suyun oluşturduğu büyükçe bir mağaranın içine dökülen şelale, içeri girilerek görülebiliyor. Gözlerden uzak kalmayı başaran ve yılın belli döneminde akan doğa harikası şelale, keşfedilmeyi bekliyor.

 

Kendi imkanlarıyla bölgede mesire alanı ve şelaleye ulaşılabilmesi için patika yol yapan Kadıderesi köyü sakinleri, herkesi şelaleyi görmeye davet etti.

 

“Köyümüzü mesire alanı yaptık”

Şelaleyi gören herkesin çok beğendiğini ifade eden köy muhtarı Cesur Kaya, "Köyümüzün yaklaşık 200 metre üstünde şelalemiz var. Bunun 100 metre yanına, köyümüzün Avrupa'daki yardımlaşma derneği ve köy halkı olarak bir mesire alanı yaptık. İnsanların güzel vakit geçirebileceği bir alan ve şelaleye yürünecek patika yol kazandırdık. İnşallah insanlar burayı güzel şekilde kullanırlar, tertemiz bırakırlar. Şelaleye mağara gibi bir girişten girdikten sonra üzerinde kubbe gibi bir taş var ve çok güzel bir ambiyans var. Gören hayran kalıyor. İçerisi sudan dolayı çok serin. Herkesin görmesi lazım.

 

Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlar ise güzellik karşısında hayran kaldıklarını ve herkesin görmesi gerektiğini ifade etti.

Van'da sıra dışı manzara: Gökyüzündeki insan silüeti gölle bütünleşti
Van’da sıra dışı manzara: Gökyüzündeki insan silüeti gölle bütünleşti

Van’da sıra dışı manzara: Gökyüzündeki insan silüeti gölle bütünleşti

İstanbul'da erguvan zamanı! Baharın en güzel manzarası
İstanbul’da erguvan zamanı! Baharın en güzel manzarası

İstanbul’da erguvan zamanı! Baharın en güzel manzarası

Binlerce balık kıyıya vurdu! Tekirdağ'da gölette korkutan manzara
Binlerce balık kıyıya vurdu! Tekirdağ’da gölette korkutan manzara

Binlerce balık kıyıya vurdu! Tekirdağ’da gölette korkutan manzara

 

