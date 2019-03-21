Yıldızlar Kupası heyecanı Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen TYF Yıldızlar Kupası'nda heyecan optimist ve laser sınıflarında başladı.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen TYF Spor Toto Yıldızlar Kupası'nda heyecan optimist ve laser sınıflarında başladı. Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda 112 optimist ve 74 laser sınıfı sporcusu mücadele ediyor. İki sınıfta süren kupada ilk hafta müsabakaları 23 Mart Cumartesi günü ödül töreniyle tamamlanacak. Organizasyonda ikinci haftada 420-470 sınıfları ile Techno 293, RS:One ve RS:X rüzgar sörfü sınıflarında mücadeleler yapılacak.

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