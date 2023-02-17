Yıldız Tilbe'den bir garip vasiyet açıklaması! Bu da neyin nesi şimdi...

Şarkıcı Yıldız Tilbe sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Vasiyetini açıklayan Yıldız Tilbe "Öldüğüm zaman cenazeme 1 tane politikacı siyasetçi istemiyorum" diyerek gündem oldu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Yıldız Tilbe büyük yıkım sonrası bir paylaşım yaptı. Her açıklaması olay olan şarkıcı Yıldız Tilbe vasiyetini açıkladı.

Yıldız Tilbe "Öldüğüm zaman cenazeme 1 tane politikacı siyasetçi istemiyorum" diyerek şunları yazdı:

"Gelmesinler. Cenazeme gelirken demir para büyüklüğünde taşlar koyun cebinize, 1 politikacı gelirse taşlayın, gitmezlerse ben kalkarım Allah'ın izniyle, belki birkaçını da götürürüm, hiçbirini istemiyorum."

Tilbe Miraç Kandili için de bir paylaşım yapmayı ihmal etmedi.