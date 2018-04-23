Yıldız oyunculardan Trabzon'a kötü haber!

Geçen hafta dizinden sakatlanan Onur Kıvrak sezonu kapatmıştı. Sivasspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Kamil Ahmet Çörekçi'nin de sol alt adalesinde yırtık tespit edildiği ve sezonu kapattığı belirtildi. Yine Sivasspor maçında sakatlanan Uğur Demirok'un ise 2-3 hafta sonra sahalara dönebileceği belirtildi.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

Sağlık ekibimiz tarafından Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncularımız Uğur Demirok ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin son durumları hakkında açıklama yapıldı.

Yapılan muayene ve çekilen MR sonuçlarına göre;

Uğur Demirok'un sağ arka adale hamstring kasında yaralanma tespit edilmiş olup yaklaşık 2-3 hafta sürecek bir tedavi yapılacağı, Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise sağ diz iç yan bağında grade 2 (2. Derece) yaralanma tespit edilmiş olup 3-4 haftalık bir tedavi programı uygulanacağı belirtildi.