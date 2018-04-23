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Yıldız oyuncu net konuştu

Kendi evinde konuk ettiği Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Vincent Janssen, kısa ve net açıklama yaptı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 23:18
Yıldız oyuncu net konuştu

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-1 yendiği maçın ardından Vincent Janssen değerlendirmelerde bulundu.

Uzun bir sakatlığın ardından formasına kavuşan Janssen, şampiyonluk yarılı hakkında da konuştu.

Dönüşüyle ilgili konuşan Hollandalı ''Futbol oynamayı, antrenman yapmayı çok özledim. Döndüğüm için mutluyum. İlk defa bu kadar uzun bir sakatlık yaşadım. Takımıma yardımcı olmaya devam etmek istiyorum'' dedi.

Çekinmeden oynadığını söyleyen Janssen ''Hiçbir zaman korkmadım. Ben öyle oynamayı sevmem'' şeklinde konuştu.

Hollandalı yıldız şampiyonluk yarışıyla ilgili de ''Dört final maçımız var. Tek yapmamız gereken maçlarımızı kazanıp beklemek. Öz güvenimiz yerinde. Böyle devam edip beklemeliyiz'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 23:18
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