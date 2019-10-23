Yıldız meyvesinin faydaları nelerdir? Karambola nedir?

Yıldız meyvesi bir diğer ismiyle karambola; Endonezya, Filipinler ve Malezya çevresinde yetişen bir meyve çeşididir. Peki, yıldız meyvesinin faydaları nelerdir?

Yıldız meyvesi, son dönemde ülkemizde de popüler olmaya başlayan egzotik meyvelerden biri… Şekli ve lezzetiyle dikkatleri üzerine çeken bu meyve aynı zamanda doğru şekilde tüketildiğinde sağlık için bir hayli faydalıdır.

Karambola nedir? Yıldız meyvesi nereden alınır?

Endonezya, Filipinler ve Malezya’da yetişen bu meyveyi ülkemizde de bulabilirsiniz. Karambola ismiyle de anılan yıldız meyvesinin kilosu 30 TL civarında satılıyor. Bu meyveyi büyük zincir marketlerde ya da online alışveriş sitelerinde bulabilirsiniz. Karambola meyvesinin tazesinin bulmak güç olsa da kurutulmuş halini de temin edebilirsiniz.

Yıldız meyvesinin faydaları nelerdir?

İşte, geldik merak ettiğiniz sorunun yanıtına… Yıldız meyvesinin faydaları nelerdir?

Yıldız meyvesi A vitamini, B vitamini, C vitamini, lif, çinko, fosfor, magnezyum, demir ve potasyum yönünden son derece zengindir.

Yıldız meyvesi aynı zamanda iyi bir antioksidan kaynağıdır.

İçerdiği C vitamini sayesinde yıldız meyvesi bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Antioksidanlar sayesinde yıldız meyvesi cilt sağlığı ve hücrelerin yenilenmesi konusunda şahane bir meyvedir.

Potasyum yönünden zengin olan yıldız meyvesi kalp ve damar sağlığını korur.

Yüksek lifli yapısı sayesinde yıldız meyvesi uzun süreli tokluk hissi verir. Bu ise kilo vermek isteyenler için şahane bir tercih olacaktır.

Yapılan bilimsel çalışmalar yıldız meyvesinin tansiyonu dengelediğini kanıtlamıştır.

Belirttiğimiz gibi lif yönünden zengin olan yıldız meyvesi sindirim sistemini düzenler.

Yıldız meyvesi ölçülü tüketildiğinde kan şekerini dengeler.

Araştırmalar yıldız meyvesinin kötü kolesterolü düşürdüğünü ispatlamıştır.

Yıldız meyvesi Türkiye’de yetişiyor mu?

Son yıllarda birçok tropikal meyve Akdeniz Bölgesi’ne yetiştirilmeye başlandı. Ülkemize yetiştirilmeye başlanan meyvelerden biri de yıldız meyvesi. Üretim arttıkça fiyatların tezgahlara yansıması bekleniyor.