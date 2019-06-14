Yıldız Kızlar’da Türkiye Şampiyonu ‘Fenerbahçe’

2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle organize edilen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası Finalleri’nde 2018-2019 Voleybol Sezonu Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi. Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen şampiyonanın finallerinde Fenerbahçe ile Eczacıbaşı Vitra nefesleri kesen bir mücadele gösterdi. Maç sonunda setlerde 3-2 üstünlük sağlayan Fenerbahçe, 16 takım arasından namağlup şampiyonluğa ulaşan takım oldu.

Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası Yıldız Kızlar Türkiye Finalinde Fenerbahçe, mücadeleye Lila, İpar, Sabire, Peyman, Sudenaz, Melisa altısı ve libero Gülce ile başlarken rakibi Eczacıbaşı Vitra da Marima, Derin, Pelin, Dalia, Damla, Deniz altısı ve libero Aybüke ile karşılık verdi. Çekişmeli geçen maç süresince Fenerbahçe rakibi Eczacıbaşı Vitra’yı 21-25, 25-9, 25-20, 12-25 ve 15-6’lık setlerle 3-2 mağlup ederek 2018-2019 sezonunun şampiyonluğuna ulaştı. Üçüncülük maçında ise Galatasaray’ı 25-21, 25-19 ve 25-23‘lük setlerle 3-0 mağlup eden Gelişim Koleji de Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası’nı üçüncü sırada tamamladı.

Karşılaşmaların ardından dereceye giren takımların kupa ve madalyalarını Kocaeli Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, İzmit Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Engin Yaşar, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz ve Kocaeli Voleybol İl Temsilcisi Zülkarni Gülhan takdim etti.

Kocaeli’nde devam eden Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası, hız kesmeden devam ediyor. Yıldız Kızlar, Midi ve Küçük (Kız-Erkek) kategorilerinden sonra Yıldız Erkekler 18-23 Haziran 2019, Veteranlar kategorilerinde 21-23 Haziran 2019 tarihleri arasında voleybol heyecanı Uluslararası Fuar Merkezi’nde yaşanacak.