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Yıldız isimden Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe'nin geri getirmek için yoğun çaba gösterdiği Danimarkalı stoper için Fransız ekibi devreye girdi.

23 Temmuz 2019 Salı 15:12
Yıldız isimden Fenerbahçe'ye kötü haber!

Stoper takviyesi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye Simon Kjaer'den kötü haber geldi.

Estadio Deportivo'nun haberine göre Danimarkalı savunmacı için Monaco devreye girdi.

Önümüzdeki sezon Sevilla tarafından düşünülmeyen Kjaer'in transferi için sportif direktör Monchi de ısrarla bonservis talep ediyordu.

Monaco'dan Rony Lopes'i kadrosuna katmak isteyen İspanyol ekibinin takas yoluyla transferi tamamlayabileceği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:12
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