  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yıldız Holding’den ekonomiye 600 milyon dolarlık katkı
Ekonomi

Yıldız Holding’den ekonomiye 600 milyon dolarlık katkı

2020 yılının ilk yarısında güçlü performans göstererek finansal başarılarına bir yenisini ekleyen Yıldız Holding, elde ettiği yurtdışı gelirlerle Türkiye’deki bankalara kısa süre önce toplam 600 milyon dolar nakden erken ödeme yaptı. Holding, 2018 yılından bu yana tüm alacaklı bankalara toplam 2 milyar 561 milyon dolar yatırarak yükümlülüklerini eksiksiz ve ödeme takviminden önce yerine getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 10:11:00 -
Yıldız Holding’den ekonomiye 600 milyon dolarlık katkı

Öte yandan; Yıldız Holding şirketlerinden Bizim Toptan’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde “12 Şubat 2018 ve 11 Mayıs 2018 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında Yıldız Holding AŞ yurtdışından elde ettiği gelirlerle sendikasyon bankalarına 600 milyon dolar erken ödeme gerçekleştirmiş, bu kapsamda sendikasyon kredi sözleşmesi tadil edilmiştir. Yıldız Holding, sendikasyon kredisinin vadesini 2030 yılına kadar uzatmıştır” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
F-35 projesi sallantıda! Türkiye tek bir hamleyle her şeyi bitirebilir
Gündem

F-35 projesi sallantıda! Türkiye tek bir hamleyle her şeyi bitirebilir

Rusya'dan aldığı S-400'ler nedeniyle hukuksuz bir biçimde F-35 savaş uçağı programından çıkartılan Türkiye'nin eline tarihi bir fırsat geçti..
Macron: Bunu yaparsak sivil savaş çıkar
Dünya

Macron: Bunu yaparsak sivil savaş çıkar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'ın bölgesel güçlerin çalkantılarına bırakılması durumunda sivil savaş çıkacağını iddia etti. ..
Abdullah Ağar'dan 'Doğu Akdeniz' tepkisi: Ümit ediyorum, ne dediğinin farkındadır
Gündem

Abdullah Ağar'dan 'Doğu Akdeniz' tepkisi: Ümit ediyorum, ne dediğinin farkındadır

"Gemi gibi varlıkların hedef alınabileceğini" açıklayan AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrel'e, Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'dan tepk..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı