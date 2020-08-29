Yıldız Holding’den ekonomiye 600 milyon dolarlık katkı

2020 yılının ilk yarısında güçlü performans göstererek finansal başarılarına bir yenisini ekleyen Yıldız Holding, elde ettiği yurtdışı gelirlerle Türkiye’deki bankalara kısa süre önce toplam 600 milyon dolar nakden erken ödeme yaptı. Holding, 2018 yılından bu yana tüm alacaklı bankalara toplam 2 milyar 561 milyon dolar yatırarak yükümlülüklerini eksiksiz ve ödeme takviminden önce yerine getirdi.