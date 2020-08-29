Yıldız Holding’den ekonomiye 600 milyon dolarlık katkı
2020 yılının ilk yarısında güçlü performans göstererek finansal başarılarına bir yenisini ekleyen Yıldız Holding, elde ettiği yurtdışı gelirlerle Türkiye’deki bankalara kısa süre önce toplam 600 milyon dolar nakden erken ödeme yaptı. Holding, 2018 yılından bu yana tüm alacaklı bankalara toplam 2 milyar 561 milyon dolar yatırarak yükümlülüklerini eksiksiz ve ödeme takviminden önce yerine getirdi.
Öte yandan; Yıldız Holding şirketlerinden Bizim Toptan’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde “12 Şubat 2018 ve 11 Mayıs 2018 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında Yıldız Holding AŞ yurtdışından elde ettiği gelirlerle sendikasyon bankalarına 600 milyon dolar erken ödeme gerçekleştirmiş, bu kapsamda sendikasyon kredi sözleşmesi tadil edilmiştir. Yıldız Holding, sendikasyon kredisinin vadesini 2030 yılına kadar uzatmıştır” ifadelerine yer verildi.