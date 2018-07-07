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Yıldız futbolcunun menajeri Galatasaray'ı doğruladı!

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Kamil Glik'in menajeri flaş açıklamalarda bulundu.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 02:02
Yıldız futbolcunun menajeri Galatasaray'ı doğruladı!

Maicon’la Şampiyonlar Ligi yarışında var olamayacağını bilen Fatih Terim’in gözdesi Ömer Toprak… İki numaralı hedefi ise Kamil Glik. Polonyalı stoperin menajeri Jaroslaw Kolakowski, Onet’e yaptığı açıklamada, “Monaco’nun maaş indirme talebi kabul edilemez… Eğer bu isteklerinde ısrarcı olurlarsa bizde Kamil’e talip olan takımlarla resmi görüşmelere başlayabilmek için izin isteriz. Bazı istekler bize geliyor. G.Saray bunlardan sadece birisi” dedi.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 02:02
  1. Galatasaray
  2. Kamil Glik
  3. Monaco

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