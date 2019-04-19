Yıldız futbolcu 1,5 milyon TL'lik arabasıyla öğle yemeğine gitti İngiliz devi Manchester City'de forma giyen yıldız futbolcu Sergio Agüero, Tottenham'a elendikleri Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi sonrasında 1,5 milyon TL'lik aracıyla öğle yemeğine giderken görüntülendi.

Takımının Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'a elenmesi ve son dakikada attığı golün VAR uyarısıyla ofsayt sebebiyle iptal edilmesinin ardından Arjantinli gibi tüm takımın da morali altüst olmuştu. Bu sezon 41 maçta 30 gol atan yıldız forvet siyahlar içinde 250 bin pound'luk (1,5 milyon TL) Ferrari'siyle öğle yemeğine gitti. Agüero'ya arkadaşları da yemekte eşlik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.