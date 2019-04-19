Yıldız futbolcu 1,5 milyon TL'lik arabasıyla öğle yemeğine gitti
İngiliz devi Manchester City'de forma giyen yıldız futbolcu Sergio Agüero, Tottenham'a elendikleri Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi sonrasında 1,5 milyon TL'lik aracıyla öğle yemeğine giderken görüntülendi.19 Nisan 2019 Cuma 17:16
Takımının Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'a elenmesi ve son dakikada attığı golün VAR uyarısıyla ofsayt sebebiyle iptal edilmesinin ardından Arjantinli gibi tüm takımın da morali altüst olmuştu.
Bu sezon 41 maçta 30 gol atan yıldız forvet siyahlar içinde 250 bin pound'luk (1,5 milyon TL) Ferrari'siyle öğle yemeğine gitti.
Agüero'ya arkadaşları da yemekte eşlik etti.
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