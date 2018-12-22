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Yıldırım’dan Bahçeli’ye nezaket ziyareti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, Meclis çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

22 Aralık 2018 Cumartesi 12:20
Yıldırım’dan Bahçeli’ye nezaket ziyareti

Yeni Akit  TBMM

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme, Bahçeli’nin makamında gerçekleşti.

Meclis çalışmaları hakkında görüş alışverişi

Görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan Yıldırım şunları söyledi: “Yeni sistemin ilk bütçesinin son günü. Bugün yapacağımız görüşmelerle inşallah 2019 yılı bütçesini mecliste onaylamış olacağız. Görüşmelerini tamamlamış olacağız. Ve böylece 2019’a girmeye hazır olacağız. Bu ziyaretimi merak ediyorsunuz. Bu ziyaretin illa bir sebebi olması gerekmiyor. Biliyorsunuz TBMM Başkanı seçildiğimizde Sayın Genel Başkan bizi ziyaret etmişti. Biz de ona mukabil bu ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle de Meclis çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Mesele bundan ibaret.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 12:20
  1. TBMM Başkanı Binali Yıldırım
  2. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  3. TBMM
  4. Meclis çalışmaları

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