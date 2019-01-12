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Yıldırım ve Karakaş TMSF’de göreve başladı

TMSF Kurul Üyesi olarak görev yapan Hamit Sarı ve Yılmaz Şener 4 yıllık süreleri dolması nedeniyle görevden ayrılmaları üzerine yerlerine Fatih Sultan Mehmet Yıldırım ve Fatin Rüştü Karakaş getirildi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 10:27
Yıldırım ve Karakaş TMSF’de göreve başladı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurul Üyeliğine Fatih Sultan Mehmet Yıldırım ve Fatin Rüştü Karakaş atandı.

TMSF Kurul Üyesi olarak görev yapan Hamit Sarı ve Yılmaz Şener 4 yıllık süreleri dolması nedeniyle görevden ayrıldı. TMSF Kurul Üyeliği görevine, bu kişilerin yerine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Fatih Sultan Mehmet Yıldırım ve Fatin Rüştü Karakaş getirildi.

Yıldırım ve Karakaş Yargıtay 1. Başkanlık kurulu huzurunda yemin ederek göreve başladı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Karakaş ve Yıldırım ile bir süre görüşerek hayırlı olsun dileğinde bulundu. TMSF Başkanı Muhittin Gülal, daha sonra Fon kurulunu toplayarak eski ve yeni üyelerle ilk toplantısını yaptı. Toplantıya, İkinci Başkan Ali Altıntaş ile üyeler Yılmaz Şener, Hamit Sarı, Halil İbrahim Akyıldız, Fatin Rüştü Karakaş ve Fatih Sultan Mehmet Yıldırım katıldı. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 10:27
  1. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
  2. Fatih Sultan Mehmet Yıldırım
  3. Fatin Rüştü Karakaş
  4. Hamit Sarı
  5. Yılmaz Şener
  6. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
  7. Yargıtay 1. Başkanlık kurulu
  8. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal

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