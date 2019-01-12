Yıldırım ve Karakaş TMSF’de göreve başladı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurul Üyeliğine Fatih Sultan Mehmet Yıldırım ve Fatin Rüştü Karakaş atandı.

TMSF Kurul Üyesi olarak görev yapan Hamit Sarı ve Yılmaz Şener 4 yıllık süreleri dolması nedeniyle görevden ayrıldı. TMSF Kurul Üyeliği görevine, bu kişilerin yerine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Fatih Sultan Mehmet Yıldırım ve Fatin Rüştü Karakaş getirildi.

Yıldırım ve Karakaş Yargıtay 1. Başkanlık kurulu huzurunda yemin ederek göreve başladı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Karakaş ve Yıldırım ile bir süre görüşerek hayırlı olsun dileğinde bulundu. TMSF Başkanı Muhittin Gülal, daha sonra Fon kurulunu toplayarak eski ve yeni üyelerle ilk toplantısını yaptı. Toplantıya, İkinci Başkan Ali Altıntaş ile üyeler Yılmaz Şener, Hamit Sarı, Halil İbrahim Akyıldız, Fatin Rüştü Karakaş ve Fatih Sultan Mehmet Yıldırım katıldı.