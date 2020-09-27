Yıldırım operasyonlarında ölü ele geçirilen terörist sayısı 8'e yükseldi
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında, ölü ele geçirilen terörist sayısının 8'e yükseldiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli devam eden Yıldırım-1 ' Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu '. kapsamında 3 terörüst daha silahlarıyla ölü ele geçirildi . Böylece Şırnak bölgesinde ele geçirilen terörüst sayısı 6 olmuştu .Yıldırım operasyonuyla ölü ele geçirilen 2 teröristle bu sayı 8 terörüste yükseldi. "Bilgisi paylaşıldı.