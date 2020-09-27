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Aktüel Yıldırım operasyonlarında ölü ele geçirilen terörist sayısı 8'e yükseldi
Aktüel

Yıldırım operasyonlarında ölü ele geçirilen terörist sayısı 8'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında, ölü ele geçirilen terörist sayısının 8'e yükseldiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 09:21:00 -
Yıldırım operasyonlarında ölü ele geçirilen terörist sayısı 8'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli devam eden Yıldırım-1 ' Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu '. kapsamında 3 terörüst daha silahlarıyla ölü ele geçirildi . Böylece Şırnak bölgesinde ele geçirilen terörüst sayısı 6 olmuştu .Yıldırım operasyonuyla ölü ele geçirilen 2 teröristle bu sayı 8 terörüste yükseldi. "Bilgisi paylaşıldı.

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