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Aktüel Yıldırım isabet eden kişi yaşamını yitirdi
Aktüel

Yıldırım isabet eden kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2023-05-24 22:36:00 -
Yıldırım isabet eden kişi yaşamını yitirdi

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yıldırım isabet etmesi sonucu yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Karapınar ilçesine bağlı kırsal Çukurca Yaylası'nda, tarlada çalışan Afganistan uyruklu iki kişiye yıldırım isabet etti.

İsmi henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklulardan biri olay yerinde hayatını kaybetti, diğeri hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Yaralı, Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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