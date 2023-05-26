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Aktüel Yıldırım düşmesi sonucu bir çoban hayatını kaybetti
Aktüel

Yıldırım düşmesi sonucu bir çoban hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-05-26 00:21:00 -
Yıldırım düşmesi sonucu bir çoban hayatını kaybetti

Erzurum'un Çat ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir çoban hayatını kaybetti.

Başköy Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan Y. S. (18) yıldırım düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşamını yitirdiği belirlenen S.'nin cenazesi Çat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ve mahalle sakinleri hastane bahçesine gelerek S.'nin ailesine taziye dileklerinde bulundu.
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