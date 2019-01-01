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Yılbaşı gecesi kanlı saldırı! Pompalıyla kahveyi taradılar: 2 ölü

Kocaeli Derince'de bir kahvehaneye pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

01 Ocak 2019 Salı 11:31
Yılbaşı gecesi kanlı saldırı! Pompalıyla kahveyi taradılar: 2 ölü

Kocaeli’nin Derince ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından bir kahvehaneye pompalı tüfeklerle yapılan saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi Şehit Hasbi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir kahvehaneye giren eli silahlı şahıslar tarafından içeride bulunan şahıslara defalarca ateş edildi.

Şahısların pompalı tüfeklerle açtığı kurşunlardan isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralanan 2 kişi kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 11:31
  1. Kocaeli
  2. Derince
  3. Pompalı dehşeti
  4. kahveyi taradılar
  5. Silahlı saldırı
  6. Ölü ve yaralılar var

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  • SelimSelim34 dk önce
    Haber basliginin “Pompalayla kahveyi pompaladilar” olması gerekmez mi?

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