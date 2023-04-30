Yıkımın boyutu çok büyük her türlü desteğe hazırız

Akit Medya Grubunun merkez binasında büyük yıkıma neden olan yangınla ilgili gazetemiz ve televizyonumuza yönelik siyasiler ve STK’lardan destek ziyaret ve mesajları sürüyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AFAD Genel Müdürü Yunus Sezer, AFAD İstanbul İl Müdürü Ercan Akar, Ziraat Bank Genel Müdürü Alparslan Çakar, Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal, İTO Başkanı Şekip Avdagiç, eski MÜSİAD Başkanı Ömer Cihat Vardan ve Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, eski milletvekillerinden Emin Şirin ile çok sayıda kişi Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve Akit Gazetesi Sorumlu Yazişleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’na desteklerini ilettiler.

Şentop ve Kurtulmuş'tan destek

TBMM Başkanı Şentop, elim olayla ilgili, “Akit Medya Grubu binasında çıkan yangını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Türk basınının önemli kalemlerini yetiştiren Akit Medya Grubuna geçmiş olsun diyorum” şeklinde konuştu. Yangın da önemli ölçüde tahrip olan Akit Medya Binasını ziyaret edip Nuri ve Ali İhsan Karahasanoğlu’na geçmiş olsun dileklerini ileten Kurtulmuş ise, şunları söyledi: “Akit, inanan milyonların sesidir. Mütedeyyin kesimi temsil eden güzide bir medya organdır. Yangın haberini alır almaz gerekeni yapmak adına aksiyon aldık ancak şimdi burada görüyorum ki yangın sebebiyle oluşan yıkım düşündüğümüzün çok ötesinde. Tahribat çok fazla. Sevindirici olan ise hiçbir arkadaşımızın burnunun dahi kanamaması. Tekrardan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına geçmiş olsun dileklerini iletiyorum.”

Soylu incelemelerde bulundu

Olay yerine gelerek Nuri Karahasanoğlu ve Ali İhsan Karahasanoğlu’ndan yangınla ilgili bilgi alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, geçmiş olsun dileklerini yineleyerek, “Bizi rahatlatan tek şey Allah’a şükür hiçbir gazeteci arkadaşımızın burnunun dahi kanamamış olması. Ekiplerimizin yangınla ilgili gerekli adli ve idari incelemesi sürüyor. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, medyamızın zor gününde yanındayız” şeklinde konuştu. Yangın yerine gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da gerekli tüm araştırmaların büyük bir titizlikle yapıldığını kaydetti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise büyük bir üzüntü duyduklarını ifade ederken, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yeliz de Karahasanoğlu ailesinden yangına ilişkin bilgi aldı. Küçükçekmece Kaymakamı Mehmet Tunç ve Birlik Vakfı Başkanı Hüseyin Öztürk’ün yanı sıra çok sayıda STK temsilcisi geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



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