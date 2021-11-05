Yiğit Kirazcı kimdir? Yiğit Kirazcı kaç yaşında nereli? Yiğit Kirazcı hayatı
Yiğit Kirazcı kim olduğu en çok aranan konuların başında gelmesiyle birlikte merak edilir oldu. 2005 yılında Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam bölümünden mezun olan Yiğit Kirazcı, oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Son Tercih dizisinde izleyicinin karşısına çıktı. Peki Yiğit Kirazcı kimdir? Yiğit Kirazcı kaç yaşında nereli? Yiğit Kirazcı hangi dizi ve filmlerde oynadı? Yiğit Kirazcı hayatı.
Mustafa Yiğit Kirazcı, muhasebe müdürü anne ve açıkhava reklamcısı bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Aslen Burhaniyeli olan Kirazcı, lise eğitimini Koç Lisesi, üniversite eğitimini 2005 yılında Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam bölümünde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında modellik yaptı, reklamlarda oynadı. Oyunculuk eğitimi aldı ve 2007 yılında Son Tercih dizisindeki Teoman karakteriyle oyunculuğa ilk adımını attı. Ardından çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol aldı. 2016 yılında Seviyor Sevmiyor dizisindeki Tuna Ertürk karakteriyle geniş kitlelere ulaştıktan sonra Yüzleşme dizisinde bir kez daha izleyicinin karşısına çıktı.
Yiğit Kirazcı filmleri
Tabula Rosa
Baba Nerdesin Kayboldum
İyi Oyun
Yiğit Kirazcı dizileri
Son Tercih
Mavi Kelebekler
Sudan Bıkmış Balıklar
Seviyor Sevmiyor
8. Gün
Yüzleşme
Hakan: Muhafız
Hizmetçiler
50m2
Evlilik Hakkında Her Şey