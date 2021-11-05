Yiğit Kirazcı kimdir? Yiğit Kirazcı kaç yaşında nereli? Yiğit Kirazcı hayatı

Mustafa Yiğit Kirazcı, muhasebe müdürü anne ve açıkhava reklamcısı bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Aslen Burhaniyeli olan Kirazcı, lise eğitimini Koç Lisesi, üniversite eğitimini 2005 yılında Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam bölümünde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında modellik yaptı, reklamlarda oynadı. Oyunculuk eğitimi aldı ve 2007 yılında Son Tercih dizisindeki Teoman karakteriyle oyunculuğa ilk adımını attı. Ardından çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol aldı. 2016 yılında Seviyor Sevmiyor dizisindeki Tuna Ertürk karakteriyle geniş kitlelere ulaştıktan sonra Yüzleşme dizisinde bir kez daha izleyicinin karşısına çıktı.

Yiğit Kirazcı filmleri

Tabula Rosa

Baba Nerdesin Kayboldum

İyi Oyun

Yiğit Kirazcı dizileri

Son Tercih

Mavi Kelebekler

Sudan Bıkmış Balıklar

Seviyor Sevmiyor

8. Gün

Yüzleşme

Hakan: Muhafız

Hizmetçiler

50m2

Evlilik Hakkında Her Şey