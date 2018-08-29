Sözde rating kurumlarının Türkiye aleyhtarı kampanyalarını değerlendiren Star gazetesi yazarı Yiğit Bulut, "birileri 'fiçlik' peşinde" ifadesini kullandı.

İşte Bulut'un bugünkü yazısı:

Geçtiğimiz hafta ortasından hatta ağırlıklı olarak cuma gününden itibaren sözde ‘rating kurumları’ kaynaklı ‘Türkiye aleyhtarı’ bir kampanyanın, yurtdışında yayılmaya çalışıldığını görüyorum. TÜRK EKONOMİSİ İLE İLGİLİ ASILSIZ HABERLER VE BU ASILSIZ HABERLERE DAYANAN TAVSİYELER, BAŞTA bazı kurumlar OLMAK ÜZERE özel toplantılar ile yatırımcıların algısına yerleştirilmeye çaba gösteriliyor! TÜRKİYE’YE GÜVENEN YATIRIMCILARIN PİYASALARIN İLK 2 GÜNÜNDE VERDİĞİ CEVAP ORTADA!

Türkiye’ye güvenen, yatırımı olan birçok yatırımcı, itibar etmediği gibi KONU HAKKINDA aklında maalesef soru işareti oluşanlar da oluyor. Konu hakkında birçok mesaj ve mail aldım, elimden geldiğince sorulara cevap da verdim… Eminim birçok dostumuz da aynı davrandı! EKONOMİMİZ HAKKINDA SON İKİ HAFTA İÇİNDE SAYIN CUMHURBAŞKANI’MIZIN YAPTIĞI HER AÇIKLAMAYI HATIRLAMAKTA VE HATIRLATMAKTA YARAR VAR; DİMDİK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ VE BU SALDIRILARI DA ATLATACAĞIZ!

Sevgili dostlar, geçen haftadan itibaren başlayan SÖZDE ‘RATİNG İŞİ YAPANLAR’ tabanlı bu kampanya EKONOMİK SALDIRININ YÖNETİLDİĞİ AYNI KAYNAKLARDAN planlanıp yürütülüyor ve aynı saldırının bir parçası…

BU NOKTADA ÖNEMLİ DETAY; LÜTFEN BU KURULUŞLARIN ASILSIZ HABERLERİNE-SENARYOLARINA İTİBAR ETMEYELİM! BU ŞEREFSİZCE SALDIRI VE İTİBARSIZLAŞTIRMA KAMPANYASININ BİR PARÇASI OLANLAR BUNUN HESABINI MUTLAKA VERECEK! BAZILARI başta olmak üzere hepsi yaptıkları ‘fiçliğin’ altında kalacak!

Sevgili dostlarım, Türk Lirası temelli enstrümanlar dolar ve altın bazında tarihi düşük seviyelerde ve ALIM FIRSATLARI devam ediyor! Özellikle sermaye piyasamızda öyle şirketler var ki; bütün gelirleri döviz bazında olmasına rağmen yükselen kurlarla birlikte piyasada satış dalgasına maruz kalıyor. BU SATIŞLAR DA BİZE GELEN YABANCI KAYNAKLI SATIŞ DALGALARININ KASITLI VE İRRASYONEL OLDUĞUNU NET OLARAK GÖSTERİYOR! BU BAĞLAMDA TL BAZINDA ENSTRÜMANLARIMIZA SAHİP ÇIKMA ZAMANI! BAZI ÇOK DEĞERLİ ŞİRKETLER ‘AŞIRI SATIM’ BÖLGELERİNDE VE YATIRIM İÇİN BÜYÜK FIRSAT VERİYOR!

Sonuç: Ekonomik-Finansal saldırının ilk dalgasını savuşturduk. ŞEREFSİZLER şimdi ikinci bir ALGI dalgası kurgulama ve özellikle Türkiye’ye girmiş-girme niyeti olan portföyleri rahatsız etme peşindeler! Bu ‘fiçliği’ yapma görevi de belli ki BAZILARINA verilmiş! FİTCH, yap bakalım ‘fiçliğini’, sonu nereye varacak! Sonu sana nasıl dönecek!

SON SÖZ: HODRİ MEYDAN! BU ALÇAK SALDIRILARA CEVAP ASLINDA MALAZGİRT’ten verildi; BİNLERCE YILDIR BURADAYIZ, NE YAPARSANIZ YAPIN, BİNLERCE YIL DAHA BURADAYIZ! MALAZGİRT’TEN YÜKSELEN CEVABI ŞİMDİ EKONOMİK VE FİNANSAL CEVAP TAKİP EDECEK!

YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ GÜÇLÜ, BÜYÜK, CİHANŞÜMUL TÜRKİYE…