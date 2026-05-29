  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Ben bu ülkeye dolar getiriyorum” diyerek uçağı böyle birbirine kattı! Çıngar çıkaran kokonaya THY gerekeni yaptı CHP'de işgalci Özgür Özel fiyaskosu: Koltuktan sonra sosyal medyaya da çöktü! Zaharova'dan Batı’ya "Güney Kafkasya" uyarısı: Rusya bölgeden çekilmeyecek Turgut Koç’tan kurultay itirafı: Oy pusulasının fotoğrafını at paraları kap Sadece onlar haram değil! “İstanbul İl binası da haram para ile alındı” Valilik sabaha karşı duyurdu: Kayıp 3 yaşındaki Aybüke, sağ olarak bulundu Sarı şeytan Trump’tan eşi benzeri görülmemiş küstahlık: Resmini paraya bastırmak için bürokrasiye baskı yapıyor Bakan Çiftçi'den hayat kurtaran paylaşım: İhbarlarınız saniyeler içinde ulaşıyor Korumalar kupkuru Özgür Özel ıpıslak! CHP'de yürüyüşe damga vuran kare CHP'de "Grup Başkanı" krizi: Kılıçdaroğlu'ndan "Toplantı yapılamaz" talimatı
Spor Yiğidoların geleceği için ilk kıvılcım çaktı!
Spor

Yiğidoların geleceği için ilk kıvılcım çaktı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yiğidoların geleceği için ilk kıvılcım çaktı!

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Anadolu'nun parlayan yıldızı Sivasspor'da gerçekleştirilen 19 Mayıs'taki genel kurulda başkan adayı çıkmaması üzerine adeta kulübün anahtarı Divan Kurulu'na kalmıştı. Kırmızı-beyazlı camiada derin bir sessizlik hakimken, kulübü sahipsiz bırakmamak adına kolları sıvayan Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz ve beraberindeki heyet, kulübe can suyu olacak çok kritik bir hamleye imza attı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da başkan adayı çıkmamasının ardından kulübü devralan Divan Kurulu'nun başkanı Ali Yavuz ve üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile bir araya geldi.

Kulübün açıklamasına göre üyeler, 19 Mayıs'taki genel kurul sonrasında divan kurulunda kalan Sivasspor'a yeni yönetim bulmak amacıyla başlatılan çalışmalar doğrultusunda TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile görüştü.

Ziyarette Divan Başkanı Ali Yavuz ve üyeler Kemal Çağlayan ile Ali İzgi yer aldı.

Yavuz, Sivasspor'un başarılı günlere tekrar kavuşması amacıyla güçlü bir yönetime ihtiyaçları olduğunu, bu nedenle görüşmelerin devam ettiğini belirterek, Otyakmaz’a genel kurul ve sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi verdi ve destek istedi.

Sivasspor'un eski başkanlarından ve Mecnun Otyakmaz ise imkanlar içerisinde Sivasspor'a destek vermeye hazır olduğunu aktararak, güçlü bir yönetim kurulunun oluşmasını, tüm iş insanlarının Sivasspor etrafında buluşması gerektiğini ifade etti.

Kocaelispor'da tarihi gelir hamlesi! Yeni üyelik ücretleri ve aidat tarifesi resmen açıklandı!
Kocaelispor'da tarihi gelir hamlesi! Yeni üyelik ücretleri ve aidat tarifesi resmen açıklandı!

Spor

Kocaelispor'da tarihi gelir hamlesi! Yeni üyelik ücretleri ve aidat tarifesi resmen açıklandı!

Trabzonspor'da şok ayrılık resmen açıklandı! Kamerunlu yıldız Andre Onana bordo-mavili camiaya veda etti!
Trabzonspor'da şok ayrılık resmen açıklandı! Kamerunlu yıldız Andre Onana bordo-mavili camiaya veda etti!

Spor

Trabzonspor'da şok ayrılık resmen açıklandı! Kamerunlu yıldız Andre Onana bordo-mavili camiaya veda etti!

Sporun ötesinde bir kültür buluşması! Murat Ülker’den Etnospor övgüsü
Sporun ötesinde bir kültür buluşması! Murat Ülker’den Etnospor övgüsü

Gündem

Sporun ötesinde bir kültür buluşması! Murat Ülker’den Etnospor övgüsü

Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızı baba oldu
Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızı baba oldu

Spor

Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızı baba oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23