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Spor

Yiğidolar’da neşeli idman

DG Sivasspor, korona virüs sonrası başlayacak olan Süper Lig için hazırlıklarını neşeli bir şekilde sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 19:06:08 -
Yiğidolar’da neşeli idman

DG Sivasspor, korona virüs sonrası başlayacak olan Süper Lig için hazırlıklarını neşeli bir şekilde sürdürüyor.


Süper Lig takımlarından Sivasspor, 1 günlük izinin ardından Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yeniden bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman dayanıklılık koşusuyla başladı. İdman 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan oyun oynayan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.


Diğer yandan Sivas Valisi Salih Ayhan, kırmızı-beyazlıların antrenmanını ziyaret etti. Yiğidolar’ın bayramını tebrik eden Vali Ayhan, ziyaretin sonunda kaleci Mamadou Samassa’ya penaltı atışı da yaptı.


DG Sivasspor, yarın saat 10.30’da ve 17.30’da yapacağı çift antrenmanla Süper Lig’in 27. hafta maçında sahasında oynayacağız Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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