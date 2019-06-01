0553 313 94 23

Yevhen Konoplyanka kimdir? Konoplyanka Beşiktaş transfer haberleri

Süper Lig’i puanla kapatan Beşiktaş, yeni sezona bomba isimlerle yeşil sahalarda olmak için son dakika transfer çalışmalarına başladı. Schalke 04 forması giyen Yevhen Konoplyanka’yı takibe başladı. Beşiktaş, Yevhen Konoplyanka’nın formasını giydiği kulüple görüşmelere başladı. Peki Yevhen Konoplyanka kimdir? Yevhen Konoplyanka nereli kaç yaşında? Yevhen Konoplyanka Beşiktaş’a mı transfer olacak? Yevhen Konoplyanka nerele oynuyor?

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:02
Yevhen Konoplyanka kimdir? Konoplyanka Beşiktaş transfer haberleri

Süper Lig’i   puanla kapatan Beşiktaş, yeni sezona bomba isimlerle yeşil sahalarda olmak için son dakika transfer çalışmalarına başladı. Schalke 04 forması giyen Yevhen Konoplyanka’yı takibe başladı. Beşiktaş, Yevhen Konoplyanka’nın formasını giydiği kulüple görüşmelere başladı. Peki Yevhen Konoplyanka kimdir? Yevhen Konoplyanka nereli kaç yaşında? Yevhen Konoplyanka Beşiktaş’a mı transfer olacak? Yevhen Konoplyanka nerele oynuyor?

Dnipro forması giydiği dönemde Ukrayna Milli Takımı'yla EURO 2012'de de boy gösteren Konoplyanka, Dnipro formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde final oynadı ve yıldızını o sezon parlattı. Ukrayna Milli Takımı'nda Yarmolenko ile birlikte takımın en önemli iki yıldızından biri olan Konoplyanka, EURO 2016'da da takımının etkili isimlerinden biriydi. İşte Konoplyanka'nın biyografisi.

Yevhen Konoplyanka kimdir?

29 Eylül 1989'da Ukrayna'nın Kirovograd kentinde doğan Konoplyanka, futbola Dnipro Dnipropetrovsk altyapısında başladı.

18 yaşına geldiğinde Dnipro II'den Dnipro'nun A takımına yükselen Ukraynalı oyuncu, 2008'de başladığı Dnipro A Takım kariyerini 2014-15 sezonu sonuna dek sürdürdü.

2013-14 sezonunu Ukrayna Ligi'nde 2. sırada tamamlayan Dnipro, 2014-15 sezonunda ise muhteşem bir başarıya imza attı ve UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar yükseldi. Adını tüm Avrupa'ya duyuran Dnipro, finalde Sevilla'ya 3-2 yenilerek kupayı kazanamadı fakat o dönem takımı sırtlayan Kalinic ve Konoplyanka, Avrupalı devlerin kısa sürede takibine girdi. Aynı sezon sonu Dnipro ile sözleşmesi biten Konoplyanka, takımından bedelsiz olarak ayrılıp Sevilla'ya transfer oldu.

2015-16 sezonunu Sevilla'da geçiren Ukraynalı yıldız, geride bıraktığımız sezonda ise Bundesliga ekiplerinden Schalke'ye kiralandı.

Asıl mevkisi sol kanat olan Konoplyanka, üçlü forvetin solunda ve sol açıkta görev yapıyor ancak forvet arkasında ve sağ kanatta da oynayabiliyor.

Hücum hattının hemen hemen her yerinde forma giyebilen yıldız oyuncu, 1.76'lık boyu ve çabukluğuyla dikkat çekiyor.

Hızlı bir oyun tarzına sahip olan Konoplyanka, forma giydiği takımları hızlı hücuma çıkarmakta ve topla birlikte çabuk hareket etmekte usta bir isim. Kanatlardan gerek orta yaparak birçok asiste imza atan gerekse içe kat ederek gollere imza atan Konoplyanka, skorerliğe ön plana çıkan bir isim. Dnipro forması giydiği dönemde Ukrayna Milli Takımı'yla EURO 2012'de de boy gösteren Konoplyanka, Dnipro formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde final oynadı ve yıldızını o sezon parlattı. Ukrayna Milli Takımı'nda Yarmolenko ile birlikte takımın en önemli iki yıldızından biri olan Konoplyanka, EURO 2016'da da takımının etkili isimlerinden biriydi.

2015-16 sezonunda Sevilla'ya transfer olan Konoplyanka, 52 resmi maça çıktı ve 8 gol, 4 asistlik peformans sergiledi. Geride kalan sezonu Schalke'de kiralık geçiren Ukraynalı, Alman ekibinde 28 maçta görev aldı, 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:02
  1. Yevhen Konoplyanka kimdir?
  2. Yevhen Konoplyanka Beşiktaş transfer haberleri
  3. Yevhen Konoplyanka nereli
  4. Yevhen Konoplyanka kaç yaşında
  5. Yevhen Konoplyanka Beşiktaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'un plajları açılıyor
    1. İstanbul'un plajları açılıyor
    2. "Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz"
    3. Direksiyon hakimiyeti kaybolan..
    4. Uyku apnesi trafik kazası yapma..
    5. Mehmetçik zor koşullarda görevini..
    6. Rusya’da mühimmat fabrikasında büyük..
    7. "LGS sorunsuz tamamlandı"
    8. Mezarlık ziyaretine ücretsiz servis..
    9. Oku/Tefekkür et... Sakalına beyaz..
    10. Fahri Yaldız ölümün 9. Yılında anıldı
    11. Bayram öncesi İstanbul’da yollar..
    12. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    13. Nazilli Belediyesi’nin acı günü
    14. GRAFİKLİ "Sosyal gerçekçi roman..
    15. Batman’da kaçak rafineri ele geçirildi
    16. TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir’in..
    17. Girne Amerikan Üniversitesi 33. dönem..
    18. Uçar’dan bayram mesajı
    19. Şehit ailesine vefa
    20. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    21. Türk Ocağı’ndan ‘Kadir İftarı’
    22. Girdiği 100'den fazla savaştan..
    23. Hadislerde dua
    24. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    25. Çan Belediyesi bayram temizliğini..
    26. Polis kurbağa adamlar 500 öğrenciye..
    27. Bu kez boğa güreşi izlemek için değil..
    28. Bir ayet... Bir hadis...
    29. Nusaybin’de trafik kazası, 1 yaralı
    30. Antalya’da belediye çalışanını iftara..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti