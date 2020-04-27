“Yetkili satıcılar istihdamını da koruyarak ayakta kalacaktır”

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) tarafından online olarak düzenlenen OYDER–TECH Webinar seminerinde “COVID-19 salgınında Otomotiv Yetkili Satıcısı Olmak” konusu masaya yatırıldı.

Seminerde yetkili satıcılara seslenen OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, 2020 yılının başlangıcında sektörün toparlanma sinyallerini güçlü bir şekilde vermeye başladığını ancak öngörülemeyen pandemi nedeniyle sektör eko sisteminin bozulduğunu belirterek “Otomotivde 2018 yılında başlayan türbülans ile 2019 yılı kayıplarını 2020 yılında toparlarız ve bu yıl 700 binli rakamları görürüz diye ümitlenmiştik. Ocak ve şubat aylarında yüzde 90 artışla da senenin çok güzel geçeceği mesajını almıştık. COVID-19 hiç birimizin beklemediği bir şeydi. Fakat biz kapının önünü yine süpüreceğiz ve otomotiv sektörü layık olduğu yere tekrar gelecektir” dedi.

“Yetkili satıcılar krizi yine aşacaktır”

Yetkili satıcılık sisteminin geçmişten bugüne kadar olan bütün krizlerde ayakta kalmayı başardığını da söyleyen Şahsuvaroğlu “Otomotiv yetkili satıcılık sistemi ciddi bir kriz hafızasına sahip. Dolayısıyla biz bu sürecin geçeceğini ve sektörün istihdamında da kayıp vermeden yoluna devam edeceğini öngörüyoruz” diye konuştu. Tedbirler çerçevesinde ekonomik önlem olarak hayata geçirilen Kredi Garanti Fonu (KGF) ve kısa çalışma ödeneğinin sektöre büyük fayda sağladığını belirten Şahsuvaroğlu şöyle konuştu; “Bu iki önlem ile birlikte SGK ödemeleri ve muhtasarların ertelenmesi bizlerin nakit akışına ciddi anlamda destek oldu. Fakat KGF limitleriyle ilgili banka müracaatlarında zaman zaman olumsuz yanıtlar alıyoruz. Sektörün ayakta kalması adına KGF limit tahsislerinin acilen yapılmasını ve özellikle zaman zaman sorun yaşadığımız özel bankalar tarafından da hızlıca onaylanmasını bekliyoruz. Bunun yanında kullanılabilecek limitlerin işletmelerimizin boyutları ile eş güdümlü olması yerinde olacaktır. Biz bunu hükümetimiz tarafından bizlere tanınan can suyu kredisi olarak görmekteyiz. Bu dönemin geçici olduğunun farkındayız. Bu 2-3 aylık dönemi ayakta kalarak geçirirsek ülke olarak uzun ve sağlıklı bir yola devam ederiz. Umudumuzu hep taze tutuyoruz.”