Yetişkinler için ideal uyku süresi belirlendi! Fazla uyumanın şaşırtıcı etkileri

Uyku vücut sistemlerini yavaşlatarak ve rahatlatarak, kalktığımızda kendimizi fiziksel olarak daha güçlü hissetmemizi sağlar. Kaliteli ve düzenli uyku size canlılık katarken güne enerjiyle başlayıp verimliliğinizi arttırır, sosyal ve sağlıklı olmanıza katkıda bulunur. Peki, Yetişkinler için ideal uyku süresi nedir? İşte araştırma sonuçları

Fazla veya az uyumanın şaşırtıcı etkileri

Bilim insanları, orta ve yaşlılıkta ideal uyku miktarını belirlediklerini açıkladı. Birleşik Krallık’ta yaşayan yetişkinler üzerinde yapılan geniş çaplı bir araştırmada 30 ve 70 yaş arası kişiler için en uygun uyku süresi belirlendi. Yaklaşık 500.000 yetişkinden alınan UK Biobank verilerine bakıldığında, araştırmacılar, 30'ların sonundan 70'lerin başlarına kadar olan insanlar için iyi bir zihinsel sağlık, esenlik ve bilişsel performans için gece başına optimum uyku miktarını buldu.

Yeni araştırmalarda bilim insanları; dikkat etme, hatırlama ve yeni şeyler öğrenme, sorunları çözme ve karar verme yeteneğinin azalmasıyla ilişkili yetersiz ve aşırı uyku ile yaklaşık yedi saatlik uykunun ideal gece dinlenmesi olduğunu buldu. Yedi saatlik uykunun daha iyi zihinsel sağlıkla bağlantılı olduğu, daha uzun veya daha kısa süre uyuduklarını bildiren kişilerde daha fazla anksiyete ve depresyon belirtileri ve daha kötü genel refah ile bağlantılı olduğu bulundu.

Çin'deki Fudan Üniversitesi'nden sinirbilimci Yuzhu Li ve Cambridge Üniversitesi'nden psikiyatri araştırmacısı Barbara Sahakian liderliğindeki ekip, İngiltere Biobank çalışmasının bir parçası olarak yaşları 38-73 olan 498.277 katılımcının verilerini inceledi. Çalışma, Hakemli bilimsel dergi Nature Aging’de yayımlandı. Makalede çok az veya çok fazla uyumanın dikkat eksikliği, hatırlama ve öğrenme güçlüğü, karar verme yeteneğinin azalması vb. sorunlarla ilişkili olduğu ifade edildi.

Katılımcıların yaklaşık 48.500'üne ayrıca beyin görüntüleme uygulandı ve yaklaşık 157.000 katılımcı çevrimiçi bir ruh sağlığı anketi takibini tamamladı. Tüm bu veri noktaları, insanların uyku miktarının zihinsel ve beyin sağlıklarının diğer yönleriyle nasıl ilişkili olduğuna dair oldukça kapsamlı bir görüş sağlamak için bir araya geldi.

Araştırmacılar yeni makalelerinde "Uyku arasında, optimal uyku süresi olarak yaklaşık yedi saat ile genetik ve bilişsel faktörler, beyin yapısı ve zihinsel sağlık arasında doğrusal olmayan bir ilişki belirledik. Longitudinal analiz, hem yetersiz hem de aşırı uyku süresinin, takipte bilişsel düşüşle önemli ölçüde ilişkili olduğunu ortaya koydu." dedi.

Çin'deki Fudan Üniversitesi'nde profesör olan Jianfeng Feng, Nature Aging adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışma için yaptığı açıklamada "Çok az veya çok fazla uykunun bilişsel sorunlara yol açtığını kesin olarak söyleyemesek de, bireyleri daha uzun bir süre boyunca inceleyen analizimiz bu fikri destekliyor gibi görünüyor. Ancak yaşlı insanların daha az uykuya sahip olmasının nedenleri, genetik yapımızın ve beynimizin yapısının bir kombinasyonundan etkilenen karmaşık görünüyor." dedi.

Çin ve Birleşik Krallık'tan araştırmacılar, uzun vadeli, hükümet destekli bir sağlık araştırması olan UK Biobank'ın bir parçası olan 38 ila 73 yaşları arasındaki yaklaşık 500.000 yetişkinin verilerini analiz etti. Katılımcılara uyku düzenleri, zihinsel sağlıkları ve esenlikleri soruldu ve bir dizi bilişsel teste katıldılar. Çalışma katılımcılarının yaklaşık 40.000'i için beyin görüntüleme ve genetik veriler mevcuttu.

Daha önce yapılan araştırmalarda, uykuya dalmakta ciddi güçlük çeken ve sık sık gece uyanmaları yaşayan yaşlı yetişkinlerin demans geliştirme veya herhangi bir nedenden erken ölme riskinin yüksek olduğunu ve gece altı saatten az uyumanın kardiyovasküler hastalık ile bağlantılı olduğunu bulunmuştu.

Araştırmacılara göre çok az uyku ile bilişsel gerileme arasındaki bağlantının bir nedeni, beynin vücudu günlük yıpranma ve yıpranmadan onardığı ve anıları pekiştirdiği derin uykunun bozulması olabilir. Çok az uyku, beyinde bir tür bunama biçimini karakterize eden karışıklıklara neden olabilen önemli bir protein olan amiloidin birikmesiyle de ilişkilidir. Çalışma ayrıca, uzun süreli uyku süresinin kalitesiz, parçalanmış uykudan kaynaklanabileceğini söyledi.

Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi sözcüsü ve Güney Kaliforniya Üniversitesi Keck Tıp Okulu'nda klinik tıp yardımcı doçenti olan Dr. Raj Dasgupta, daha uzun uyku sürelerinin bilişsel problemlerle ilişkili olduğunu, ancak bunun tam olarak net olmadığını söyledi. Araştırmaya dahil olmayan Dasgupta, "Bu, gelecekteki araştırmalar ve tedavi arayışı için bir işaret oluşturuyor" dedi. "Yaşlandıkça uyku çok önemli ve genç insanlar kadar bizim de ihtiyacımız var, ancak gelmesi daha zor."

Ancak bu çalışmaya dair şu notlara da dikkat etmek gerekiyor:

bazı sınırlamaları vardı. Ualnızca katılımcıların toplamda ne kadar uyuduklarını değerlendirdi ve gece uyanma gibi başka bir uyku kalitesi ölçüsünü değerlendirmedi.

Katılımcılar uyku miktarlarını kendileri bildirdi. Bu yüzden objektif olarak ölçülmedi. Ancak yazarlar, çalışmaya katılan çok sayıda insanın, sonuçlarının muhtemelen sağlam olduğu anlamına geldiğini söyledi. Yazarlar, bulgularının ideal olarak yaklaşık yedi saatlik uykunun tutarlı olması gerektiğini öne sürdüğünü söyledi.

"UYKU AYAKKABI NUMARASI GİBİDİR, TEK BEDEN HERKESE UYMAZ""

Oxford Üniversitesi'nde profesör ve Sir Jules Thorn Uyku ve Sirkadiyen Sinirbilim Enstitüsü'nün direktörü Russell Foster, çalışmanın çok fazla ve çok az uyku ile bilişsel problemler arasında neden ve sonuç değil, bir bağlantı olduğunu gösterdiğini söyledi. Çalışmanın bireylerin sağlık durumunu dikkate almadığını ve kısa veya uzun uykunun altta yatan bilişsel sorunları olan sağlık sorunlarının bir göstergesi olabileceğini söyledi.

Ayrıca, ortalama yedi saatin ideal uyku miktarı olarak alınmasının "uyku süresinde ve kalitesinde önemli bireysel farklılıklar olduğu gerçeğini göz ardı ettiğini" söyledi. Bazı bireyler için daha az veya daha fazla uyku tamamen sağlıklı olabilir, dedi.

Yakında çıkacak olan “Life Time: The New Science of the Body Clock, and How It Can Revolutionize Your Sleep and Health” kitabının yazarı Foster "Bize düzenli olarak yaşlılarda 'ideal' gece uykusunun yedi saat kesintisiz uyku olması gerektiği söylenir. Bu inanç pek çok yönden yanlıştır. Uyku ayakkabı numarası gibidir; tek beden herkese uymaz. Bu şekilde iyi bir uyku birçokları için kafa karışıklığına ve endişeye neden olabilir” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Ne kadar uyuduğumuz, tercih ettiğimiz uyku zamanlarımız ve gece kaç kez uyandığımız bireyler arasında ve yaşlandıkça büyük ölçüde değişir. Uyku dinamiktir ve hepimizin farklı uyku düzenleri vardır ve kilit nokta, bireysel olarak ne kadar uyuduğumuzu değerlendirmektir. ihtiyaçları vardır."