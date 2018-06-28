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Yeterince su içmemek birçok sağlık sorunu beraberinde getiriyor

Vücudumuzun günlük su ihtiyacını karşılamak hayati önem taşıyor. Yeterince su içmemek birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Sağlıklı bir bünye için uzmanlar, uzun süre susuz kalınmamasını tavsiye ediyor.

28 Haziran 2018 Perşembe 17:10
Yeterince su içmemek birçok sağlık sorunu beraberinde getiriyor

Erişkin bir insan vücudunun yüzde 60'ı sudan oluşur. Su yaşamsal faaliyetlerimizi yerine getirmek için şarttır. Bol su içmek bir alışkanlıktır ve su içmek için susamayı beklemek yanlıştır. Çünkü susama hissi vücuttaki susuzluğun son tepkisidir

Vücut aşırı miktarda su kaybederse dehidrasyon meydana gelir. Dehidrasyon bedenin ihtiyacı olan sıvıyı yitirmesi demektir. Meşrubat, asitli içecekler, çay, kahve gibi sıvılar vücudun su ihtiyacını karşılamaz. Aksine vücudun daha fazla miktarda suya ihtiyaç duymasına neden olurlar. Susuzluğu giderdikleri için su tüketim alışkanlığını olumsuz etkilerler. Bu yüzden bilinçli su tüketimi önemlidir.

YETERİNCE SU İÇMEMEK BİRÇOK SAĞLIK SORUNUNU DA BERABERİNDE GETİRİYOR

Yetersiz su içilmesi birçok sağlık sorununu beraberinde getirir. Bunlar;

* Susuz kalan vücut, kendi suyunu tutmaya çalışır. Sonuç olarak idrara az çıkılır.

* Kan hacmi azalır.

* Tansiyon düşer.

* Deri, dışkı ve akciğerler ile su kaybı devam ettiği için vücut kurur ve sağlığını yitirir.

* Vücuttaki suyun azalması sindirim sistemi bozuklukları, bağırsak sıkışmaları, zihinsel performansta bozulmalar, beden hareketlerinde azalma ve baş ağrılarını beraberinde getirir.

* Uzun süreli susuzluk sonrasında vücuttaki sıvı miktarının yüzde 15'inin kaybedilmesi, komaya ve hatta yaşamın kaybedilmesine bile neden olabilir.

Diyetisyen Özge Öçal organların su ihtiyacını şöyle anlatıyor:

Kesin bir oran belirtilmemekle birlikte yaklaşık;

Bebeklerde yüzde 90

Çocuklarda yüzde 70

Yetişkinlerde yüzde 60

Yaşlılarda ise yüzde 50 oranındadır.

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 17:10
  1. su
  2. su içmek
  3. yeterli su içmek
  4. sağlık
  5. dehidrasyon

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