"Yetenek Kapısı" iş dünyasından büyük ilgi gördü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında Yetenek Kapısı Platformu'nun ücretsiz kullanımına ilişkin 8 Haziran'da imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen platform ilgiyle karşılandı. Kısa sürede 255 iş ilanı açılırken, şu anda 45 iş ilanı aktif durumda bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince, Yetenek Platformu'nun ücretsiz kullanımına ilişkin 8 Haziran'da imzalanan iş birliği protokolüne ilişkin ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, Türkiye'de üniversite öğrenci/mezunlarına fırsat eşitliği sağlanarak, gençlerin etkin şekilde çalışma hayatına dahil olabilmelerini sağlayacak ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hizmete sunulan Yetenek Kapısı'nın, üniversiteler, öğrenci/mezunlar ve işverenlerin çevrim içi iletişimde kalabilmelerine imkan tanıdığı kaydedildi.

Çevrim içi platformun, kariyer fuarları, mesleki etkinlikler ve eğitimler organize edilmesini, duyurular yapılmasını ve işverenlerin doğrudan, hızlı ve güvenilir şekilde insan kaynağına ulaşabilmesini sağladığı belirtilen ortak açıklamada, "Şu anda Yetenek Kapısı'nı sayısı her gün artan, 2 binin üzerinde işveren ve 59 ülkeden 704 üniversiteye kayıtlı 400 binin üzerinde öğrenci/mezun aktif olarak kullanmaktadır. Türkiye ve KKTC'den 195 Üniversite Kariyer Merkezi de sisteme kayıt olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Her ölçekten işverenin ihtiyaç duyduğu doğru insan kaynağına, hızlı ve etkin şekilde ulaşabilmenin önemi göz önünde bulundurularak hazırlanan "Yetenek Kapısı"nın, işverenlerin, ihtiyaç duydukları yetenekleri henüz eğitimleri devam ederken keşfetmelerine, öğrenci/mezunlar ile çevrim içi iletişim kurmalarına imkan sağladığı bildirildi.

Bunun yanı sıra, işverenlerin üniversitelerin kariyer merkezleri aracılığı ile öğrenci/mezunlarla etkileşim halinde olabilecekleri, kariyer danışmanlığı ve mentorlük hizmeti de verebilecekleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yetenek Kapısı'nın işverenler açısından en önemli özelliklerinden birisi de kurumsal iş birliklerini desteklemesidir. Yetenek Kapısı, üniversite-sanayi iş birliğini kurumsal anlamda destekleyerek kariyer merkezleri ve işverenler arasında etkin iletişime de olanak sağlamaktadır. TOBB üyeleri, Yetenek Kapısı'nda oluşturacakları hesap ile ülkemizdeki tüm üniversitelerin kariyer merkezleri ile iletişim kurabilecek, iş/staj ilanlarını istedikleri üniversite ve bölümlerden öğrenci/mezunlarının başvurusuna açabilecek, özgeçmişlerini inceleyebilecek ve adaylar ile sistem üzerinden iletişim kurabileceklerdir. Ayrıca TOBB üyesi işverenler, gençler arasındaki marka bilinirliklerini artıracak kariyer etkinlikleri düzenleyebilecek, üniversitelerin düzenlediği kariyer fuarlarından haberdar olup katılım gösterebilecekledir."

- Protokol TOBB üyelerinden büyük ilgi gördü

Açıklamada, "Yetenek Kapısı"nın, iş birliği protokolünün ilk günden itibaren TOBB üyeleri tarafından da büyük ilgi gördüğü aktarılarak, "TOBB üyelerine 22 Haziran 2020 tarihinde ulaşan resmi yazının ardından üyelerin sisteme ilgisi artmıştır. Kısa sürede 255 iş ilanı açılmış olup, şu anda 45 iş ilanı aktiftir. Taraflar arasında imzalanan iş birliği protokolü, işverenlerimizin doğru insan kaynağına hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmasına, öğrenci ve mezunlarımızın da yetkinliklerine uygun iş ve staj imkanlarını çevrim içi platform aracılığıyla bulmalarına hizmet etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

