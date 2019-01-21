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Yeşilyurt’a değer katan hizmetler

5 yıllık süreçte 247 bina yıkımının gerçekleştirildiği Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dönüşüm çalışmalarında yüzde 51 seviyesine gelindiği zaman TOKİ tarafından belirlenen yerlerin satışlarının gerçekleştirileceği açıkladı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 13:34
Yeşilyurt’a değer katan hizmetler

Malatya’nın merkez ilçelerinden Yeşilyurt’un Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Vizyonel projelerle donatılmış, yaşam standardı yüksek, her yönüyle modern Yeşilyurt’u gelecek nesillere bırakmak adına ilçemizin her noktasında değişim ve yenileme hizmetlerimize ağırlık veriyoruz” diye konuştu.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde devam eden Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesiyle ilgili çalışmaları inceleyen Başkan Çınar, mahalle sakinleriyle tek tek tokalaşarak sohbet eden Başkan Çınar, Yeşiltepe’ye bugüne kadar kazandırılan yatırımlar ve bundan sonra yapılacak hizmetler hakkında konuştu. Başkan Çınar’a teşekkürlerini sunan Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır da, “Öncelikle 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçiminde AK Parti’den adaylığı açıklanan Başkanımıza hayırlı ve uğurlu olsun dileklerimi paylaşıyorum. Çalışkanlığı ve mahallemize yaptığı hizmetlerden dolayı her daim takdir ettiğimiz Başkanımız her zaman olduğu gibi yine bizimle birlikte ve burada yapılan çalışmaları yerinde takip ediyor. Kentsel Gelişim ve Dönüşüm projesi kapsamında mahallemizdeki binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Kentsel dönüşüm hız kazandı

Yeşilyurt’ta 5 yıllık süreçte 247 bina yıkımı gerçekleştirildi. Başkan Mehmet Çınar, dönüşüm çalışmalarında yüzde 51 seviyesine gelindiği zaman TOKİ tarafından belirlenen yerlerin satışlarının gerçekleştirileceği açıkladı. Bölgedeki yapılaşma ve iskân imkânı bulunmayan binaların yıkımı ise belli bir plan çerçevesinde devam ediyor. Yıkım işlemleri ise hak sahipleri ile gerekli anlaşmalar yapıldıktan sonra gerçekleştiriliyor. Hedef ise kentsel dönüşümle birlikte Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki yaşam kalitesi daha iyi seviyeye getirmek.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 13:34
  1. Malatya
  2. Yeşilyurt
  3. Yeşilyurt’un Belediye Başkanı Mehmet Çınar
  4. Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi
  5. Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi
  6. AK Parti
  7. Kentsel Gelişim ve Dönüşüm
  8. Başkan Mehmet Çınar
  9. TOKİ

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