Yeşilyurt Belediyesi metruk evleri yıkıyor

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Doğru kentleşme modeline uygun hizmetlerimizle her alanda modern kent kimliğine uygun estetik bir görüntüye ulaşan Yeşilyurt’umuzda 2014 yılından bugüne kadar 259 adet metruk evin yıkımını yaparak sağlıklı ve huzurlu yaşam alanların sayısını artırdık” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi, Seyran Mahallesinde bulunan iki katlı metruk evin yıkımını alınan güvenlik önlemlerinin ardından başarıyla gerçekleştirdi. Korona virüs tedbirleri altında büyük bir titizlikle gerçekleşen yıkım işlemlerinden sonra binanın etrafında dezenfektan çalışması yapıldı.

Yıkım çalışmalarını yerinde takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’u doğru ve sağlıklı bir kentleşme modeliyle geleceğe hazırlamak adına depreme dayanıklı, kaliteli ve nezih yaşam alanların sayısını artırma noktasında büyük bir çaba sarf ettiklerini ifade ederken, 6 yıl içerisinde 259 adet metruk evi yıkarak, sağlıklı yaşam alanların sayısını artırdıklarını söyledi.

Kentin mimari görselliğine aykırı bir görüntü sergilemelerinin yanı sıra sağlık ve emniyet açısından risk oluşturan binalara asla müsaade etmediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlçemizin farklı noktalarında bulunan ve gerek bizim değişim ve dönüşüm hizmetlerimize engel teşkil eden gerekse de sağlık ve güvenlik açısından risk teşkil eden binaların yıkımına devam ediyoruz. İlçemizin geleceğine dayanıklı, ferah, kaliteli ve nezih yaşam alanları bırakmak adına bu tür binaların yıkımı doğru bir kentleşme modeli açısından da önem arz etmektedir. Belediye ekiplerimizin yaptığı incelemelerin yanı sıra mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda; ilçemizin farklı bölgelerinde kullanılmayan ve çevre kirliliğine neden olan binalarla ilgili resmi işlemleri yerine getirdikten sonra güvenlik önlemleri altında iş makinelerimiz aracılığıyla yıkıyoruz. 2014 yılından bugüne kadar toplam 259 adet metruk evi yıkarak sağlıklı, huzurlu ve ferah alanlar oluşturduk. Yeşilyurt’umuzun gelişime açık bölgeleri içerisinde barındıran Seyran mahallemizde bulunan iki katlı metruk evi, resmi prosedürleri yerine getirdikten sonra yıkımını başarıyla gerçekleştirdik. Bir yandan ilçemizin imarı ve inşası üzerine emek sarf ederken diğer yandan mahallelerimizde kötü görüntü oluşturan bu tür engelleri de kaldırmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güveni için bu çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.

Seyran Mahallesi sakinleri de çevre ve görüntü kirliliğine neden olan binanın yıkımından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.