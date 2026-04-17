Yeşilyurt Belediyesi iklim değişikliği temalı okullar arası resim yarışması düzenliyor

Yeşilyurt Belediyesi iklim değişikliği temalı okullar arası resim yarışması düzenliyor

Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren güçlendirmek amacıyla iklim değişikliği temalı “Dünya İçin Çiz” Ortaokullar Arası Resim Yarışması düzenliyor. Dereceye girecek olan öğrencilerin ödülleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek törenle takdim edilecek.

İklim değişikliği, çevre kirliliği ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalık oluşturmayı hedefleyen yarışma, gençlerin hayal gücünü sanatla buluştururken aynı zamanda doğaya karşı sorumluluk bilincini de artırmayı amaçlıyor. Yarışmaya katılan öğrenciler, dünyayı koruma mesajlarını resimleriyle anlatacak.

BAŞVURULAR 30 NİSAN’DA SONA ERECEK

16 Şubat 2026 tarihinde başlayan başvurular, 30 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, hazırladıkları eserleri Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne teslim edebilecek.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler için cazip ödüller de belirlendi. Buna göre; birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL ve üçüncüye ise 5 bin TL ödül verilecek.

 

ESERLER DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NDE SERGİLENECEK

Yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eserler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenecek programda sanatseverlerle buluşturulacak. Aynı gün gerçekleştirilecek ödül töreniyle başarılı öğrenciler ödüllerine kavuşacak.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, yarışmaya ilişkin yaptığı açıklamada gençleri doğaya sahip çıkmaya davet ederek, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi en büyük arzumuzdur. ‘Dünya İçin Çiz’ yarışmamızla çocuklarımızın hem sanatsal yeteneklerini geliştirmelerini hem de iklim değişikliği konusunda bilinç kazanmalarını hedefliyoruz. Tüm öğrencilerimizi bu anlamlı yarışmaya katılmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

