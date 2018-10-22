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Yeşilırmak'a düşen 10 aylık Elif bebek kurtarılamadı

Amasya'da meydana gelen trafik kazası neticesinde Yeşilırkmak'a düşerek yaralanan 10 aylık Elif bebek kurtarılamadı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 17:13
Yeşilırmak'a düşen 10 aylık Elif bebek kurtarılamadı

Amasya’da seyir halindeyken başka otomobilin çarpmasıyla, kontrolden çıkıp Yeşilırmak Nehri'ne düşen otomobilde ailesiyle birlikte yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 10 aylık Elif Beren Gümüş, Çorum'da gözyaşları arasında toprağa verildi. 

Kazada çevredeki bir vatandaş tarafından nehirden çıkarılıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren minik Elif için Çorum'un Osmancık ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Elif Beren Gümüş, ilçede Beylerçelebi Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından mezarlıktaki aile kabristanlığında toprağa verildi. 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 17:13
  1. Çorum
  2. Amasya
  3. Elif Beren Gümüş
  4. Elif bebek kurtarılamadı
  5. trafik kazası

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