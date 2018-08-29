Yeşilçam oyuncularından Ayla Oranlı hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu Ayla Oranlı hayatını kaybetti.

67 yaşındaki usta oyuncu Ayla Oranlı’nın uzun bir süre kanserle mücadele ettiği öğrenildi. Ayla Oranlı, 1949 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

1960'lı yıllarda magazin basınının yakından takip ettiği Ayla Oranlı, sadece oyuncu olarak değil ses sanatçısı olarak da tanınmıştı. Sevil, Vural ve Ayla üçlüsü olarak kurdukları gurupla müzik piyasasında dikkat çekmişti. Daha sonra Sevil ve Ayla olarak devam eden müzik grubu ile 3 adet 45’lik plak yapmıştı.

Genç Kızlar, Kaderin Pençesi, Kuklalar, Aşk Dediğin Laf Değildir, Ben Sana Mecburum, İntikam Meleği: Kadın Hamlet, Akrep Yuvası, Benim Gibi Sevenler, Günahın Bedeli, Güneşten de Sıcak, Duyar mısın Feryadımı, Kaderin Tuzakları gibi filmlerde rol aldı.